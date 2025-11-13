पैसालो डिजिटल की प्रोमोटर कंपनी ने खरीदे 43.9 लाख इक्विटी शेयर! 50 रुपये के काम है शेयर का भाव - Details

Penny Stock: एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की सपोर्ट वाली स्मॉल कैप एनबीएफसी कंपनी, पैसालो डिजिटल लिमिटेड (Paisalo Digital Ltd) ने आज अपने निवेशकों को बड़ी जानकारी दी है।

फिलहाल कंपनी का शेयर दोपहर 2:43 बजे तक बीएसई पर 1.23% या 0.41 रुपये चढ़कर 33.76 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.02% या 0.34 रुपये की तेजी के साथ 33.71 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

कंपनी के प्रोमोटर ने खरीदा शेयर

पैसालो डिजिटल ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी के प्रोमोटर्स ग्रुप की कंपनियों में से एक Equilibrated Venture Cflow (P) Ltd ने पैसालो डिजिटल के 43,94,034 (43.9 लाख) इक्विटी शेयर खरीदे हैं। यह डील ओपन मार्केट के जरिए हुई है।

कंपनी ने हाल ही में जारी किए थे दो प्रकार के डिबेंचर

कंपनी ने हाल ही में एक फाइलिंग में बताया था कि Paisalo Digital Limited ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ऑपरेशंस और फाइनेंस कमिटी के फैसलों के तहत दो प्रकार के डिबेंचर जारी किए हैं।

पहला, 8.45% कूपन दर वाला, रेटेड, लिस्टेड, सीनियर, अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल, टैक्सेबल और ट्रांसफरेबल नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCD) है, जिसकी कुल संख्या 5,500 है और यह 2 साल की अवधि के लिए जारी किया गया है।

दूसरा, 8.50% कूपन दर वाला समान प्रकार का डिबेंचर है, जिसकी संख्या 2,500 है और यह 3 साल के लिए जारी किया गया है। दोनों डिबेंचर प्राइवेट प्लेसमेंट के तहत जारी किए गए हैं और प्रत्येक का फेस वैल्यू ₹1 लाख है।

एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के पास भी हिस्सेदारी

Trendlyne के लेटेस्ट शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक SBI Life Insurance के पास इस कंपनी की सितंबर 2025 तक 6.83% हिस्सेदारी या 62,114,267 इक्विटी शेयर है।

कंपनी के बारे में

Paisalo Digital एक स्मॉल-कैप NBFC है, जो भारत में छोटे और मध्यम वर्ग के लोगों को लोन और दूसरी वित्तीय सेवाएं देती है। इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी और यह कंपनी खासतौर पर ग्रामीण और सेमी-अर्बन इलाकों में सक्रिय है।

Paisalo Digital का मकसद ऐसे लोगों तक फाइनेंस पहुंचाना है, जिन्हें पारंपरिक बैंकों से लोन मिलना मुश्किल होता है। कंपनी माइक्रोफाइनेंस, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन जैसे प्रोडक्ट्स ऑफर करती है।