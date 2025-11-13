Kellton Tech ने जारी किए तगड़े नतीजे! Q2 में 23% बढ़ा मुनाफा, AI के कारण बढ़ी ग्रोथ - ₹25 से कम है शेयर का भाव

Small Cap IT Stock: 1,117.36 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप आईटी कंपनी, केल्टन टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (Kellton Tech Solutions Ltd) का प्रॉफिट Q2 में 23% बढ़ा है। कंपनी ने अपने सितंबर तिमाही के नतीजे बुधवार को बाजार बंद होने के बाद जारी किए थे।

दोपहर 12:43 बजे तक शेयर बीएसई पर 0.19% या 0.04 रुपये की तेजी के साथ 21.23 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.14% या 0.03 रुपये चढ़कर 21.20 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

Kellton Tech Q2 FY26 Results

सितंबर तिमाही में केल्टन टेक का कुल राजस्व 11.1% बढ़कर ₹300.9 करोड़ रहा, जो पिछली तिमाही के ₹296.1 करोड़ से 1.6% अधिक है। नेट रेवेन्यू ₹299.7 करोड़ रहा, जबकि Q1 FY26 में यह ₹295.5 करोड़ था।

तिमाही में प्रॉफिट बिफोर टैक्स ₹29.1 करोड़ तक पहुंचा, जो Q1 FY26 के ₹27 करोड़ और Q2 FY25 के ₹23.5 करोड़ से अधिक है। EBITDA 5.6% QoQ और 15.6% YoY बढ़कर ₹37.8 करोड़ रहा।

कंपनी का नेट प्रॉफिट 23% YoY और 6.2% QoQ बढ़कर ₹24.1 करोड़ हो गया। Kellton ने तिमाही में 12.6% का EBITDA मार्जिन, 9.7% का PBT मार्जिन और 8% का PAT मार्जिन बनाए रखा। इस अवधि का EPS ₹0.42 रहा।

पहली छमाही में कुल बिक्री ₹597.1 करोड़ तक पहुंची, जिसमें 12% YoY वृद्धि दर्ज की गई। H1 FY26 का नेट प्रॉफिट 18.2% बढ़कर ₹46.8 करोड़ रहा, जो कंपनी की निरंतर लाभप्रदता सुधार को दर्शाता है।

Kellton Tech के चेयरमैन निरंजन चिंतम ने कहा कि दूसरी तिमाही हमारे AI-पावर्ड एंटरप्राइज के निर्माण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम थी। हमने अपने उद्देश्य- ग्राहकों को इनोवेशन, स्केलेबिलिटी और ट्रांसफॉर्मेशन में सक्षम बनाना पर पूरी तरह फोकस रखा।

उन्होंने आगे कहा कि इस तिमाही में हमारा ध्यान Agentic AI और Generative AI के वास्तविक उपयोग मामलों को बढ़ाने पर रहा। इंजीनियरिंग और डेटा प्लेटफॉर्म में इन क्षमताओं के एकीकरण से हम एंटरप्राइजेज को प्रोसेस ऑटोमेशन से इंटेलिजेंट ऑर्केस्ट्रेशन की ओर ले जा रहे हैं।

चिंतम ने आगे कहा कि संख्याओं से परे, हमें उत्साहित करता है कि कैसे हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अगले चरण को आकार दे रहे हैं जहां AI इनोवेशन, रेजिलियंस और स्पीड का महत्वपूर्ण साझेदार बनता है। AI-ड्रिवेन रिसर्च, पार्टनरशिप और टैलेंट में निरंतर निवेश के साथ Kellton खुद को ग्राहकों की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का विश्वसनीय सहयोगी बना रहा है।