रडार पर डिस्टिलरी सेक्टर की इस स्मॉल कैप कंपनी का शेयर! सितंबर तिमाही में इतना बढ़ा मुनाफा और मार्जिन
Stock on Radar: ब्रुअरीज और डिस्टिलरीज सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी, बीसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (BCL Industries Ltd) ने बीते बुधवार को सितंबर तिमाही (Q2FY26) के नतीजे घोषित किए।
फिलहाल खबर लिखे जानें तक कंपनी का शेयर एनएसई पर सुबह 11:01 बजे तक 3.22% या 1.27 रुपये गिरकर 38.23 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 2.97% या 1.17 रुपये टूटकर 38.25 रुपये पर कारोबार कर रहा था।
BCL Industries Q2 FY26 Results
सितंबर तिमाही में कंपनी का कुल राजस्व ₹720 करोड़ रहा, जो पिछली तिमाही (जून 2025) के ₹822 करोड़ से 12.4% कम है। यह राजस्व पिछले साल की सितंबर तिमाही (₹748 करोड़) से भी 4% कम रहा।
राजस्व में गिरावट के बावजूद, कंपनी का ऑपरेशनल मुनाफा बढ़कर ₹67 करोड़ हो गया। यह पिछली जून तिमाही के ₹53 करोड़ और पिछले साल की समान तिमाही के ₹55 करोड़ से काफी ज्यादा है।
मुनाफे में सुधार के कारण कंपनी का ऑपरेशनल मार्जिन जून 2025 के 7% और सितंबर 2024 के 8% से बढ़कर 10% हो गया। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यह ₹32 करोड़ रहा, जो जून तिमाही के ₹33 करोड़ से मामूली कम है, लेकिन सितंबर 2024 के ₹30 करोड़ से अधिक है।
सेगमेंट का प्रदर्शन और डिस्टिलरी का दबदबा
सेगमेंट के हिसाब से देखें, तो मक्का तेल निष्कर्षण और रिफाइनरी (Maize Oil Extraction and Refinery) सेगमेंट का योगदान कम हुआ है। इस सेगमेंट से ₹183.31 करोड़ का राजस्व आया, जो जून 2025 के ₹300.59 करोड़ और सितंबर 2024 के ₹266.39 करोड़ से काफी कम है।
हालांकि, डिस्टिलरी सेगमेंट कंपनी के लिए मुख्य कमाई का जरिया बना रहा। इस सेगमेंट का राजस्व पिछली तिमाही के ₹310.49 करोड़ और पिछले साल के ₹295.98 करोड़ से बढ़कर ₹348.03 करोड़ हो गया, जो बाजार में लगातार मांग को दिखाता है। रियल एस्टेट से होने वाला राजस्व थोड़ा कम होकर ₹1.50 करोड़ रहा।
कंपनी की सहायक कंपनी, खारगपुर स्थित स्वक्षा डिस्टिलरी लिमिटेड ने ₹243.58 करोड़ का राजस्व दर्ज किया, जो पिछली तिमाहियों से अधिक है। गोयल डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड (100% सहायक कंपनी) का राजस्व न के बराबर (₹0.016 करोड़) रहा।
इंटरसगमेंट राजस्व (₹55.54 करोड़) को समायोजित करने के बाद, ऑपरेशन से शुद्ध बिक्री ₹720.88 करोड़ रही, जो तिमाही-दर-तिमाही में गिरावट, लेकिन साल-दर-साल आधार पर मोटे तौर पर स्थिर प्रदर्शन को दर्शाती है।