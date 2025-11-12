इस FMCG कंपनी की H1 FY26 में 60% बढ़ी कमाई, मुनाफा भी 23% बढ़ा - रडार पर स्टॉक

FMCG कंपनियों में से एक कृशिवाल फूड्स लिमिटेड (Krishival Foods Ltd) के स्टॉक में आज भले ही 2 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है लेकिन कंपनी ने अपने H1 FY26 (अप्रैल-सितंबर) के आंकड़े बताते हुए कहा कि इस दौरान उसकी इनकम में YoY 60% की ग्रोथ आई है।

फिलहाल खबर लिखे जानें तक कंपनी का शेयर एनएसई पर दोपहर 1:58 बजे तक 2.23% या 11 रुपये गिरकर 483.15 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 1.77% या 8.70 रुपये टूटकर 483.60 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Krishival Foods H1 FY26 Results

कंपनी ने 30 सितंबर 2025 को समाप्त हुई छमाही के लिए कुल आय में 60% की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की है। यह आय ₹75.45 करोड़ से बढ़कर ₹120.71 करोड़ हो गई है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी सालाना आधार पर 23% बढ़कर ₹10.20 करोड़ पर पहुंच गया है।

कंपनी ने बताया कि यह मजबूत प्रदर्शन प्रीमियम प्रोडक्ट पर लगातार ध्यान, कुशल सप्लाई चेन मैनेजमेंट और लगातार बढ़ते रिटेलर बेस की वजह से आया है, जिसने विकास को गति दी है और मार्जिन बढ़ाने में मदद की है।

सेगमेंट का दमदार प्रदर्शन और नेटवर्क विस्तार

आंकड़ों के अनुसार, कृशिवाल नट्स डिवीजन का रेवेन्यू 19% बढ़कर ₹86.94 करोड़ रहा, जबकि मेल्ट एन मेलो (आइसक्रीम) ने 37% की शानदार ग्रोथ के साथ ₹29.24 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया।

कृशिवाल फूड्स ने अपने रिटेल नेटवर्क को काफी बढ़ाया है। कृशिवाल नट्स के लिए 102 से अधिक टियर II और टियर III शहरों में 10,000 से ज्यादा टचपॉइंट्स हैं, जबकि मेल्ट एन मेलो ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और तेलंगाना में 25,000 से अधिक टचपॉइंट्स बना लिए हैं।

कंपनी ने Amazon, Flipkart, Blinkit और Zepto जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी अपनी साझेदारी मजबूत की है। इसके साथ ही, कंपनी सिंगापुर को निर्यात भी कर रही है।

क्षमता विस्तार पर बड़ा निवेश

कंपनी अपनी विकास की गति को बनाए रखने के लिए उत्पादन क्षमता बढ़ा रही है। इसके तहत, हल्कर्नी एमआईडीसी में 5 एकड़ का अत्याधुनिक नट्स प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जा रहा है। इसके अलावा, कंपनी ने 2 एकड़ की एक नई फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी खरीदी है। आइसक्रीम डिवीजन की क्षमता 1 लाख लीटर प्रतिदिन की है, जिसके अगले तीन सालों में पूरी तरह उपयोग होने की उम्मीद है।

कंपनी का कहना है कि दोहरे ब्रांड की रणनीति, इन्फ्रास्ट्रक्चर का लगातार विस्तार और उन बाजारों पर ध्यान केंद्रित करना, जहां कम पहुंच है, ये सब कृशिवाल फूड्स को सतत विकास, स्केलेबिलिटी और मार्जिन विस्तार के लिए मजबूत स्थिति में लाते हैं।

कृशिवाल फूड्स का लक्ष्य ड्राई फ्रूट्स, स्नैक्स और आइसक्रीम सहित अपने विविध पोर्टफोलियो के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवेकाधीन उपभोग (Discretionary Consumption) बाजार में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरना है।