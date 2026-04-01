ATF प्राइस बढ़ने के बावजूद क्यों आई IndiGo, SpiceJet, Global Vectra जैसे एविएशन स्टॉक्स में तेजी? 12% तक उछला भाव

बुधवार के कारोबार में एविएशन सेक्टर के शेयरों में तेजी देखने को मिली। InterGlobe Aviation Ltd (IndiGo की पैरेंट कंपनी), SpiceJet Ltd, TAAL Tech Ltd और Global Vectra Helicorp Ltd के स्टॉक्स शानदार तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं।

इसके अलावा Dreamfolks Services Ltd और GMR Airports Ltd जैसे सेक्टर से जुड़े अन्य स्टॉक्स में भी खरीदारी दिखी। यह तेजी ऐसे समय आई है जब एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है।

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IndiGo का शेयर दोपहर 12:06 बजे तक बीएसई पर 6.41% या 252.75 रुपये चढ़कर 4196.50 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

SpiceJet का शेयर इस समय तक बीएसई पर 3.70% या 0.36 रुपये चढ़कर 10.10 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Global Vectra Helicorp का शेयर इस समय तक बीएसई पर 12.39% या 16.40 रुपये चढ़कर 148.75 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

ATF कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में ATF की कीमत बढ़कर ₹2,07,341.22 प्रति किलोलीटर हो गई है, जो पहले ₹96,638.14 प्रति किलोलीटर थी। यानी कीमतों में 114% से ज्यादा की छलांग लगी है। यह पहली बार है जब जेट फ्यूल ₹2 लाख प्रति किलोलीटर के पार पहुंचा है।

लागत बढ़ेगी तो फ्लाइट टिकट महंगे हो सकते हैं

मार्केट एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर ने बिजनेस टुडे से कहा कि शॉर्ट टर्म में यह बढ़ोतरी अच्छी खबर नहीं है क्योंकि ऑपरेशनल कॉस्ट का 40-45% हिस्सा ATF होता है। ऐसे में एयरलाइंस के पास टिकट कीमत बढ़ाने के अलावा विकल्प नहीं है। इससे आने वाले समय में वॉल्यूम पर असर पड़ सकता है।

उन्होंने आगे कहा कि IndiGo की मजबूत मार्केट हिस्सेदारी उसे इस झटके को कुछ समय तक संभालने में मदद करेगी, लेकिन कमजोर खिलाड़ी जैसे SpiceJet ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं।

Q1 में दबाव, आगे राहत की उम्मीद

गोरक्षकर के मुताबिक, ATF महंगा होने का असर अप्रैल-जून तिमाही (Q1 FY27) में ज्यादा दिख सकता है, जबकि चौथी तिमाही (Q4 FY26) के नतीजों पर इसका असर सीमित रहेगा।

ATF प्राइस बढ़ने के बाद भी तेजी क्यों?

एक्सपर्ट ने कहा कि अगर अगले 6-12 महीनों में कच्चे तेल की कीमतें ठंडी पड़ती हैं, तो ATF के दाम भी नीचे आ सकते हैं। बाजार शायद इसी उम्मीद में अभी से इन शेयरों में तेजी दिखा रहा है।

सेक्टर में बड़े बदलाव

IndiGo ने इंडस्ट्री के दिग्गज विली वॉल्श (Willie Walsh) को CEO नियुक्त किया है। वहीं, वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट वीर विक्रम यादव को DGCA का प्रमुख बनाया गया है, जिससे सेक्टर में रेगुलेटरी और ऑपरेशनल स्तर पर नई दिशा देखने को मिल सकती है।