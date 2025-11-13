Delhi Car Blast Update: i20 कार चलाने वाला डॉ. उमर नबी भट था, डीएनए हुआ मैच - Details

scorecardresearch
Newsट्रेंडिंगDelhi Car Blast Update: i20 कार चलाने वाला डॉ. उमर नबी भट था, डीएनए हुआ मैच - Details

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Nov 13, 2025 10:50 IST

Delhi Car Blast: लाल किले के पास सोमवार शाम हुए बम ब्लास्ट मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक i20 कार चलाने के आरोपी डॉ. उमर नबी भट का डीएनए सैंपल उनकी मां के डीएनए सैंपल से मैच हो गया है। इस धमाके में नौ लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे।

रिपोर्ट के मुताबिक, भट की मां का डीएनए सैंपल जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में लिया गया था और इसे दिल्ली के लोक नायक अस्पताल में रखे अज्ञात शवों से मिलान के लिए लाया गया था। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में दिल्ली के AIIMS के सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि सूत्रों ने पुष्टि की कि डॉ. भट और उनकी मां के डीएनए सैंपल मैच हो गए हैं। 

पुलिस को शक है कि डॉ. भट उस 'व्हाइट-कॉलर ग्रुप' के नेता था जो लाल किले ब्लास्ट से कुछ दिन पहले पकड़े गए एक आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा था। एक अधिकारी ने बताया कि हमें शक है कि वह पूरे ग्रुप को संभाल रहे थे और प्रेरित कर रहे थे।

जम्मू और कश्मीर पुलिस ने लाल किले ब्लास्ट से कुछ घंटे पहले ही जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और अंसार ग़ज़वत-उल-हिंद (AGH) जैसे आतंकी समूहों से जुड़े एक अंतर-राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था और सात लोगों को गिरफ्तार किया था।

बुधवार को, हरियाणा पुलिस ने फरीदाबाद के खंडवली गांव में एक फार्महाउस से लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट एसयूवी को जब्त किया। पुलिस ने बताया कि यह एसयूवी ब्लास्ट के संदिग्ध डॉ. भट की है। वाहन को जब्त करने के बाद फोरेंसिक और बैलिस्टिक विशेषज्ञों ने उसकी गहन तलाशी ली।

रिपोर्ट के मुताबिक, यह प्रॉपर्टी डॉ. भट के दोस्त की है, जिसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। इस एसयूवी का इस्तेमाल मुख्य रूप से उनके सहयोगी डॉ. मुज़ामिल शकील गनई करते थे, जो कथित आतंकी मॉड्यूल के एक और सदस्य थे और जिन्हें ब्लास्ट से पहले गिरफ्तार किया गया था।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Nov 13, 2025