FY26 में दूसरी बार डिविडेंड देने जा रही है ये कंस्ट्रक्शन कंपनी! Q2 में 27% बढ़ा प्रॉफिट, रिकॉर्ड डेट चेक करें

कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी, मैन इंफ्राकंस्ट्रक्शन लिमिटेड (Man Infraconstruction Ltd) का शेयर आज लगभग सपाट कारोबार कर रहा है। सुबह 11:25 बजे तक स्टॉक एनएसई पर 0.08% या 0.11 रुपये फिसलकर के साथ 135.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 0.04% या 0.05 रुपये गिरकर 135.55 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

दरअसल बीते बुधवार को कंपनी ने अपने सितंबर तिमाही (Q2 FY26) के नतीजों को जारी करते हुए बताया कि Q2 FY26 में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 27.27% बढ़कर ₹60.01 करोड़ रहा, जबकि राजस्व 28% घटकर ₹148.75 करोड़ रहा।

सितंबर 2025 तिमाही में प्रॉफिट बिफोर टैक्स ₹78.06 करोड़ रहा, जो साल-दर-साल आधार पर 23.9% की वृद्धि है। कंपनी का EBITDA 32.61% बढ़कर ₹36.6 करोड़ रहा। हालांकि EBITDA मार्जिन 12% से घटकर 24.6% पर आया।

कंपनी ने तिमाही में कुल खर्च 43.74% घटाकर ₹116.93 करोड़ किया। इसके बावजूद कच्चे माल की लागत ₹51.41 करोड़ रही, जिसमें 28.27% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि कर्मचारी खर्च ₹16.61 करोड़ रहा, जो 9.42% बढ़ा।

सेगमेंट के लिहाज से रियल एस्टेट राजस्व ₹86.42 करोड़ रहा, जिसमें 44.15% की गिरावट हुई। EPC सेगमेंट का राजस्व ₹63.09 करोड़ रहा, जो 16.89% कम है। कंपनी ने Q2FY26 में ₹183 करोड़ और H1FY26 में ₹417 करोड़ की कलेक्शंस दर्ज कीं।

हाफ-ईयर आधार पर कंपनी का नेट प्रॉफिट 10.1% गिरकर ₹118.33 करोड़ रहा, जबकि ऑपरेटिंग राजस्व 42.01% घटकर ₹331.65 करोड़ पर आ गया।

Man Infraconstruction के मैनेजिंग डायरेक्टर मनन शाह ने कहा कि Q2FY26 में हमारा कंसोलिडेटेड PAT 24% YoY बढ़ा और 29.5% का हेल्दी PAT मार्जिन दर्ज किया। बॉटम लाइन पर फोकस के चलते MICL ने लाभप्रदता में स्थिर सुधार किया है। त्योहारी सीजन की शुरुआत में समूह ने BKC में अपना लग्जरी प्रोजेक्ट Artek Park लॉन्च किया है। हम मौजूदा प्रोजेक्ट्स में मजबूत सेल्स मोमेंटम बनाए हुए हैं और आगामी लॉन्चेस आने वाली तिमाहियों में ग्रोथ को और मजबूती देंगे। मजबूत बैलेंस शीट और पर्याप्त लिक्विडिटी के साथ कंपनी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय माइक्रो-मार्केट्स में अवसरों को भुनाने की स्थिति में है।

Man Infraconstruction Dividend

कंपनी ने वित्त वर्ष 26 के लिए दूसरे अंतरिम डिविडेंड देने की घोषणा की है। कंपनी ने बताया की वो शेयरधारकों को 22.5% का डिविडेंड यानी 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर ₹0.45 का अंतरिम डिविडेंड देगी।

Man Infraconstruction Dividend Record Date & Payment Date

कंपनी ने तय अंतरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 18 नवंबर को तय की है और पेमेंट डेट 02 दिसंबर को तय किया गया है।