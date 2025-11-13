इस आईटी कंपनी का Q2 में 60% बढ़ा प्रॉफिट! BSNL से हाल ही में मिली है बड़ी जिम्मेदारी - स्टॉक प्राइस ₹30 से कम

scorecardresearch
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Nov 13, 2025 12:04 IST

आईटी कंपनी, ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (Blue Cloud Softech Solutions Ltd) के स्टॉक में आज तेजी देखने को मिल रही है। सुबह 11:53 बजे तक शेयर बीएसई पर 1.26% या 0.35 रुपये चढ़कर 28.14 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

यह तेजी सितंबर तिमाही (Q2FY26) के नतीजों के बाद आई है। बीते बुधवार को बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया की कंपनी का नेट सेल्स 38.13% बढ़कर ₹167.66 करोड़ रहा, जो पिछले साल सितंबर 2024 में ₹121.38 करोड़ थी।

कंपनी का क्वार्टरली नेट प्रॉफिट 59.25% (करीब 60%) बढ़कर ₹13.65 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल यह ₹8.57 करोड़ था। वहीं EBITDA भी 70.4% की शानदार बढ़त के साथ ₹11.42 करोड़ से बढ़कर ₹19.46 करोड़ हो गया है।

हाल ही में BSNL से मिली है बड़ी जिम्मेदारी

हाल ही में कंपनी ने अपने एक फाइलिंग में बताया था कि उसे BSNL के तमिलनाडु सर्कल द्वारा 5G FWA (5G Fixed Wireless Access) पार्टनर के रूप में शामिल किया गया है। इसके जरिए कंपनी 5G आधारित इंटरनेट लीज्ड लाइन (ILL) सर्विस प्रदान करेगी।

इस एम्पैनलमेंट के तहत ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक को BSNL के साथ मिलकर एंटरप्राइज और अन्य संस्थाओं को 5G नेटवर्क (5G FWA) पर इंटरनेट लीज्ड लाइन सेवाएं स्थापित करने और मेंटेन करने की जिम्मेदारी मिलेगी। यह साझेदारी 5 साल के लिए मान्य होगी, जिसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है।

इस साझेदारी का क्या मतलब है?

इस एम्पैनलमेंट के बाद Blue Cloud Softech Solutions Ltd BSNL तमिलनाडु सर्कल के साथ एक औपचारिक एग्रीमेंट साइन कर सकेगी। इसके आधार पर Blue Cloud Softech Solutions Limited की जिम्मेदारियों में:

  • 5G RAN, Edge Core, रेडियो एक्सेस इक्विपमेंट और ग्राहक परिसर उपकरण (CPE) की डिजाइनिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस करना
  • 5G FWA सेवाओं के प्रचार और मार्केटिंग की जिम्मेदारी निभाना

BSNL की जिम्मेदारियों में: 

  • BSNL टावरों पर स्पेस, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर और बैकहॉल IP कनेक्टिविटी प्रदान करना
  • स्पेक्ट्रम और ILL बैंडविड्थ उपलब्ध कराना
  • सेवाएँ BSNL ब्रांड नाम से बेची जाएंगी
  • BSNL ग्राहकों से बिलिंग और भुगतान संग्रह करेगा

क्या होगा रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल?

दोनों कंपनियों के बीच जो रेवेन्यू शेयर किया जाएगा उसमें लगभग 70% हिस्सा Blue Cloud Softech Solutions Limited को और 30% BSNL को मिलेगा। यह रेश्यो बिजनेस वॉल्यूम के आधार पर तय होगा।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Nov 13, 2025