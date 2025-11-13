टीवीएस, महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियों को ऑटो पार्ट्स सप्लाई करने वाली कंपनी ने जारी किया Q2 रिजल्ट! फोकस में शेयर

बजाज, होंडा, टीवीएस, महिंद्रा, रॉयल एनफील्ड जैसी बड़ी कंपनियों को ऑटो पार्ट्स सप्लाई करने वाली कंपनी, पावना इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Pavna Industries Ltd) का शेयर आज फोकस में है। कंपनी ने 12 नवंबर को बाजार बंद होने के बाद सितंबर तिमाही (Q2 FY26) के नतीजों को जारी करते हुए बताया की उसका नेट प्रॉफिट 53.65% गिरा है।

यही कारण है कि शेयर फिलहाल दोपहर 1:08 बजे तक बीएसई पर 0.79% या 0.29 रुपये गिरकर 36.20 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.22% या 0.08 रुपये टूटकर 36.06 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Pavna Industries Q2 Results

कंपनी ने बताया कि सितंबर तिमाही में उसका नेट प्रॉफिट 53.65% गिरकर ₹1.27 करोड़ रह गया, जबकि पिछले साल सितंबर 2024 की तिमाही में यह ₹2.74 करोड़ था। कंपनी की बिक्री भी 11.44% घटकर ₹74.15 करोड़ रह गई, जो पिछले साल ₹83.73 करोड़ थी।

ऑपरेटिंग स्तर पर भी गिरावट देखने को मिली है। कंपनी का OPM (Operating Profit Margin) 12.62% से घटकर 9.40% रह गया। वहीं, PBDT 20% गिरकर ₹7.99 करोड़ से ₹6.39 करोड़ हो गया। PBT भी 39% गिरकर ₹4.67 करोड़ से ₹2.87 करोड़ रह गया।

कंपनी ने हाल ही में खोला है नया R&D सेंटर

हाल ही में कंपनी ने अपने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि उसने यूपी के नोएडा, सेक्टर-63 में नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) सेंटर की स्थापना की है।

कंपनी ने आगे बताया कि यह नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्र कंपनी की इनोवेशन, क्वालिटी और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा। इस आधुनिक R&D केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, लॉक सिस्टम्स, स्विचेज और अन्य एडवांस ऑटोमोटिव सॉल्यूशन पर रिसर्च और डेवलपमेंट किया जाएगा।

इसका उद्देश्य कंपनी की डिजाइन और तकनीकी क्षमता को बढ़ाना है ताकि वह बदलती ग्राहक जरूरतों और ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुरूप और बेहतर प्रोडक्ट बना सके।

कंपनी के एमडी स्वप्निल जैन ने कहा कि नोएडा में हमारे नए R&D सेंटर की स्थापना हमारी इनोवेशन यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह हमारे तकनीकी उत्कृष्टता (technological excellence) के प्रति समर्पण और भारत की एडवांस ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में अग्रणी भूमिका को मजबूत करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

पावना इंडस्ट्रीज के बारे में

पावना इंडस्ट्रीज लिमिटेड की शुरुआत 19 अप्रैल 1994 को हुई थी। यह कंपनी अलग-अलग तरह के वाहनों के लिए भरोसेमंद और बेहतरीन क्वालिटी के ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाने का काम करती है।

कंपनी के ग्राहक देश की जानी-मानी OEMs (Original Equipment Manufacturers) हैं, जो पैसेंजर व्हीकल, टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, हेवी और लाइट कमर्शियल व्हीकल, और ऑफ-रोड व्हीकल जैसे सेगमेंट में काम करती हैं।

कंपनी के क्लाइंट की बात करें तो इनमें बजाज, कावासाकी, होंडा, टीवीएस, महिंद्रा, एस्कॉर्ट्स, रॉयल एनफील्ड, अशोक लीलैंड, महिंद्रा व्हील्स, आयशर मोटर्स, टॉर्क मोटर्स, रिवोल्ट, महिंद्रा इलेक्ट्रिक और कई दूसरी बड़ी कंपनियां शामिल हैं।