Elitecon International ने खरीदी दुबई की कंपनी, शेयर में लगा अपर सर्किट; स्टॉक 100 रुपये से कम

Smallcap Share: Elitecon International के शेयर अपर सर्किट में लॉक हुआ। कंपनी ने बताया कि उसने दुबई की कंपनी खरीदी है।

New Delhi,UPDATED: Jul 10, 2025 12:01 IST
Stocks Under Rs100: Elitecon International Ltd के शेयरों में गुरुवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कंपनी के शेयर में 5% का अपर सर्किट लगा। अब शेयर की कीमत ₹93.34 तक पहुंच गया। कंपनी ने हाल ही में बड़ा एलान दिया है। स्टॉक एक्सचेंज से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी दुबई की एक मसाला कंपनी को ₹700 करोड़ में खरीद रही है।

Elitecon ने हाल ही में एलान किया कि वो दुबई की Prime Place Spices Trading L.L.C को पूरी तरह खरीद रही है। ये कंपनी Spices, Dry Fruits, Tea और Coffee का बड़ा बिजनेस करती है। इस खबर के आते ही बाजार में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ गई।

₹700 करोड़ की डील ने जगाई उम्मीदें

कंपनी इस डील के लिए ₹300 करोड़ कैश और ₹400 करोड़ के शेयर देगी। इससे Elitecon को इंटरनेशनल FMCG मार्केट में पैर जमाने का मौका मिलेगा। इस खबर को निवेशकों ने बहुत पॉजिटिव माना, और इसी वजह से स्टॉक में जबरदस्त खरीदारी देखी गई।

₹50 से ₹90 तक का सफर

अगर पिछले कुछ हफ्तों की बात करें तो Elitecon का शेयर धीरे-धीरे चढ़ते हुए ₹93.34 तक पहुंच गया है। कुछ समय पहले कंपनी के स्टॉक ₹50–55 के रेंज में चल रहा था, अब यह नए लेवल पर पहुंच चुका है। 

विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह डील कंपनी के लिए लंबी अवधि में फायदेमंद हो सकती है, खासतौर से अगर वह दुबई जैसे इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा परफॉर्म करती है।

अब निवेशकों की नजर 6 अगस्त 2025 को होने वाली EGM पर है। ईजीएम में इस डील को मंजूरी मिलने की संभावना है। अगर शेयरधारकों से मंजूरी मिलती है तो आने वाले हफ्तों में शेयर में और हलचल देखने को मिल सकती है।

शेयर की परफॉर्मेंस 

स्टॉक ने एक महीने में 53.07 फीसदी का रिटर्न दिया। वहीं बीते 6 महीने में शेयर ने 300 फीसदी का रिटर्न दिया है। साल 2025 में अब तक शेयर ने 800 फीसदी का छप्परफाड़ रिटर्न दिया। बता दें कि कंपनी का मार्केटकैप 14,920.40 करोड़ रुपये है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Published On:
Jul 10, 2025