scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार13 दिसंबर को आएगा Doms Industries का IPO

13 दिसंबर को आएगा Doms Industries का IPO

सेबी के इस फैसले से IPO मार्केट में लिस्टिंग की प्रक्रिया तेज होगी और निवेशकों को लिस्टिंग के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साथ ही IPO में शेयर अलॉट नहीं होने पर रिफंड भी जल्दी मिल सकेगा।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Dec 5, 2023 14:16 IST
Doms Industries पहली बार IPO लेकर आ रही है
Doms Industries पहली बार IPO लेकर आ रही है

स्टेशनरी और आर्ट प्रोडक्ट्स बनाने वाली फर्म Doms Industries पहली बार IPO लेकर आ रही है। कंपनी इसके जरिए 1200 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। IPO 13 दिसंबर को खुलेगा और 15 दिसंबर को बंद हो जाएगा। एंकर निवेशकों के लिए ये IPO एक दिन पहले 12 दिसंबर को एक दिन के लिए खुलेगा। इस IPO में डोम्स की ओर से 350 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे। जबकि इसके प्रमोटर्स की ओर से 850 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल (OFS) होगा। इसमें FILA यानी फैब्रिका इटैलियाना लैपाइज्ड एफिनी 800 करोड़ रुपए के शेयर बेचेगी, जबकि प्रमोटर्स Sanjay Mansukhlal Rajani और Ketan Mansukhlal Rajani 25-25 करोड़ रुपए के शेयर बेचेंगे।

advertisement

Also Read: कई कंपनी के बाद MG भी बढ़ाएगी कारों के दाम !

यह ऑफर बुक-बिल्डिंग प्रोसेस के तहत किया जा रहा है। इसमें 75% क्वलिफाइन इंस्टिट्यूशनल बायर्स, 15% नॉन-इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर्स और बाकि के 10% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए होगा। डोम्स इंडस्ट्रीज पहली कंपनी होगी जो मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी SEBI के T-3 टाइमलाइन नियमों के मुताबिक लिस्ट होगी। इसके तहत IPO लिस्टिंग के टाइम को 6 (T+6) दिन से घटाकर 3 (T+3) दिन कर दिया है। यानी अब IPO इश्यू बंद होने के बाद शेयर मार्केट में कंपनियों के शेयर की लिस्टिंग 3 दिन में ही हो सकेगी। पहले ये 6 दिन में होती थी। सेबी के इस फैसले से IPO मार्केट में लिस्टिंग की प्रक्रिया तेज होगी और निवेशकों को लिस्टिंग के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साथ ही IPO में शेयर अलॉट नहीं होने पर रिफंड भी जल्दी मिल सकेगा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Dec 5, 2023