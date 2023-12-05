कई कंपनी के बाद MG भी बढ़ाएगी कारों के दाम !

Maruti Suzuki,Tata Motors सहित कई कंपनियों के बाद अब MG Motors India ने 4 दिसंबर को 1 जनवरी-2024 से अपने लाइन-अप में शामिल सभी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। कंपनी ने यह फैसला बढ़ती महंगाई और कमोडिटी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के कारण लिया है। नई कीमतें 1 जनवरी 2024 से लागू हो जाएंगी। MG ने कीमतों में बढ़ोतरी के स्केल की पुष्टि नहीं की है, लेकिन जानकारी दी है कि कीमतें मॉडल के अनुसार अलग-अलग बढ़ाई जाएंगी। कंपनी ने हाल ही में हेक्टर की कीमत में 40,000 रुपए की बढ़ोतरी की थी, जिससे SUV की एक्स-शोरूम कीमत 15 लाख रुपए हो गई। इससे पहले सितंबर में MG ने हेक्टर की कीमत में कटौती की थी, लेकिन जल्द ही इसे बढ़ा दिया गया। MG इंडिया के लाइनअप में वर्तमान में कॉमेट ईवी, हेक्टर, हेक्टर प्लस, एस्टर, ग्लोस्टर और ऑल-इलेक्ट्रिक ZS EV शामिल हैं। नवंबर महीने में कंपनी ने सेल्स के मामले में सालाना आधार पर 1.8% की ग्रोथ हासिल की है। इस दौरान MG ने 4,154 यूनिट्स बेचीं। कार निर्माता के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री पिछले महीने कुल बिक्री का 30% थी।

MG मोटर के स्वामित्व वाली कंपनी SAIC Motor ने भारत में MG का बिजनेस बढ़ाने के लिए JSW (जिंदल साउथ वेस्ट) के साथ पार्टनरशिप की है। 30 नवंबर को लंदन में MG ऑफिस में SAIC के डायरेक्टर वांग जियाओकहिउ और JSW ग्रुप के पार्थ जिंदल ने MOU पर साइन किए। इस जॉइंट वेंचर में JSW 35% हिस्सेदारी रखेगी, जबकि SAIC इस वेंचर को एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट सपोर्ट देगी। पार्टनरशिप का उद्देश्य भारत के ऑटो मार्केट के लिए कई नई पहल करना है, जिसमें लोकल सोर्सिंग, चार्जिंग इंफ्रास्क्टचर डेवलप करना, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना और ग्रीन मोबिलिटी को ध्यान में रखते नए व्हीकल तैयार करना और पेश करना शामिल है। साल के आखिर में लगभग सभी कार कंपनियां नए साल से अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने का ऐलान करती हैं। इससे पहले मारुति सुजुकी, टाटा, ऑडी, महिंद्रा और होंडा 1 जनवरी से अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी का एलान कर चुकी हैं।