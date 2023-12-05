Volkswagen Tiguan और Deep Black Pearl Topline Variant लॉन्च,क्या है खासियत पढ़िए पूरी खबर

Volkswagen India ने 4 दिसंबर भारतीय बाजार में अपनी पॉपुलर SUV Tiguan और सेडान सेग्मेंट में वर्टस का Deep Black Pearl Topline Variant लॉन्च किया है। जर्मन कार मेकर कंपनी ने यह स्पेशल कलर दोनों कारों के टॉपलाइन वैरिएंट में दिया है। दोनों कारें ग्लोबल एनकैप में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल कर चुकी हैं और इनमें 6 एयरबैग के साथ 40 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। फॉक्सवैगन टाइगुन डीप ब्लैक पर्ल टॉपलाइन वैरिएंट की कीमत 15.84 लाख रुपए से 17.60 लाख रुपए तक है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर, स्कोडा कुशाक, सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस, होंडा एलिवेट और एमजी एस्टर से है। फॉक्सवैगन वर्टस डीप ब्लैक पर्ल टॉपलाइन वैरिएंट की कीमत 14.90 लाख रुपए से 16.48 लाख रुपए (सभी कीमतें, एक्स-शोरूम) के बीच है। इसका मुकाबला होंडा सिटी, हुंडई वरना, स्कोडा स्लाविया और मारुति सियाज से है। कंपनी ने दोनों कारों की बुकिंग शुरू कर दी है। आप इन्हें ऑफिशियल वेबसाइट या डीलरशिप पर जाकर बुक कर सकते हैं। इस महीने फॉक्सवैगन टाइगुन SUV 1.46 लाख रुपए के डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है। इसमें 40 हजार रुपए का एक्सचेंज बोनस, 40 हजार रुपए का कैश डिस्काउंट और 30,000 रुपए की कॉर्पोरेट छूट शामिल है। इसके अलावा कस्टमर्स फॉक्सवैगन टाइगुन पर 36,000 रुपए की स्पेशल ऑफर का फायदा भी उठा सकते हैं। ये ऑफर 31 दिसंबर 2023 तक वेलिड हैं।

फॉक्सवैगन टाइगुन और वर्टस के टॉपलाइन वैरिएंट अब डीप ब्लैक पर्ल कलर ऑप्शन के साथ अवेलेबल हैं। दोनों कारों के डोर हैंडल के साथ-साथ फ्रंट और रियर के बंपर पर क्रोम एलिमेंट्स दिए गए हैं। इसके अलावा कंपनी ने दोनों कार के एक्सटीरियर और इंटीरियर में कोई चेंजेस नहीं किए हैं। कंपनियों ने दोनों कारों में कोई भी मैकेनिकल चेंजेस नहीं किए हैं। दोनों मे ही 1.0-लीटर का तीन-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 113 hp की मैक्सिमम पावर और 178 nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन के लिए इस इंजन के साथ 6-स्पीड MT और 6-स्पीड टॉर्क कनवर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। रेगुलर फॉक्सवैगन टाइगुन और वर्टस 1.5-लीटर का 4-सिलेंडर TSI EVO इंजन के साथ आती हैं, जो 148 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन के लिए इस इंजन के साथ 6-स्पीड MT और 7-स्पीड DSG गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। पैसेंजर की सेफ्टी के लिए टाइगुन और वर्टस में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), रिवर्स कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, एक ड्राइवर अलर्ट सिस्टम, ABS, ESP, ASR, EDL, ऑटो होल्ड, हिल स्टार्ट असिस्ट, और हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे 40 से ज्यादा सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। दोनों कारों को ग्लोबल NCAP से क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है।