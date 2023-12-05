scorecardresearch
सैलरी देने के लिए Byju Raveendran ने ये क्या कर दिया!

गुरुग्राम ऑफिस का रेंट पेमेंट न करने पर कर्मचारियों को प्रॉपर्टी मालिक ने बाहर कर दिया। उनके लैपटॉप जब्त कर लिए। कंपनी के पास पैसा नहीं है और कंपनी अब उधारी के पैसों पर निर्भर है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Dec 5, 2023 12:23 IST
Byju के फाउंडर Byju Raveendran
आर्थिक संकट से जूझ रही Byju के फाउंडर Byju Raveendran ने एम्प्लॉइज को सैलरी देने के लिए अपने घर के साथ-साथ अपने फैमिली मेंबर्स का घर भी गिरवी रख दिया है। Bengaluru के दो घरों को गिरवी रखकर उन्होंने करीब 100 करोड़ रुपए जुटाए और करीब 15,000 एम्प्लॉइज को सैलरी दी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है। पिछले कुछ दिनों में बायजूस के साथ ऐसे ही कुछ और रिपोर्ट्स और डाटा जारी हुए हैं जो उसकी लगातार खराब होती स्थिति को दर्शाते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बायजूस के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई शुरू की।

Also Read: Narayana Murthy की 70 घंटे की सलाह को नहीं मानेगा केंद्र

बायजूस पर ₹158 करोड़ के पेमेंट में चूक का आरोप है। बायजूस को इस पेमेंट को लेकर नोटिस भेजा गया था। टेक इन्वेस्टर प्रोसस ने बायजूस का वैल्यूएशन घटाकर 3 बिलियन डॉलर से कम कर दिया है। पिछले साल कंपनी का वैल्यूएशन 22 बिलियन डॉलर था। यानी इसमें 85% की बड़ी गिरावट आई है। ED ने एक नोटिस जारी किया, जिसमें बायजूस पर 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के FEMA उल्लंघन का आरोप लगाया गया। गुरुग्राम ऑफिस का रेंट पेमेंट न करने पर कर्मचारियों को प्रॉपर्टी मालिक ने बाहर कर दिया। उनके लैपटॉप जब्त कर लिए। कंपनी के पास पैसा नहीं है और कंपनी अब उधारी के पैसों पर निर्भर है। बायजूस की इस स्थिति पर कई लोगों के मन में एक सवाल है- कंपनी इस स्थिति में कैसे पहुंची और क्या बायजूस दिवालिया हो जाएगा?

