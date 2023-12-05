Narayana Murthy की 70 घंटे की सलाह को नहीं मानेगा केंद्र

केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि सप्ताह में 70 घंटे काम के विचार पर विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तीन विपक्षी सांसदों के एक सवाल का जवाब देते हुए श्रम और रोजगार राज्य मंत्री Rameswar Teli ने कहा, "ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।" इससे पहले दिन में, तीन संसद सदस्यों ने केंद्र सरकार से इंफोसिस के सह-संस्थापक N. R. Narayana Murthy के सप्ताह में 70 घंटे काम के विचार पर अपना रुख साझा करने को कहा। पिछले महीने मूर्ति ने यह कहकर तीखी बहस छेड़ दी थी कि भारत की उत्पादकता दुनिया में सबसे कम है और अगर युवा चीन जैसे देशों से प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं तो उन्हें सप्ताह में 70 घंटे काम करना चाहिए। जबकि कई भारतीय उद्योग जगत के नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कोई शब्द नहीं बोले गए। अब, तीन विपक्षी सांसदों ने श्रम मंत्रालय से पूछा है कि वह क्या सोचता है।

