ICICI Bank, HDFC Bank, Axis Bank: किन स्टॉक्स पर लगेगा दांव?

एक्सिस बैंक | खरीदें | टारगेट प्राइस: रु. 1,170-1,190 | स्टॉप लॉस: 1,055 रुपये। एक्सिस बैंक ने पहले ही 1,045-1,055 रुपये क्षेत्र के ऊपर एक मजबूत ब्रेकआउट का संकेत दिया है और सकारात्मक कदम जारी रखा है। आने वाले दिनों में इसका अगला लक्ष्य 1,170-1,190 रुपये के स्तर पर है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Dec 5, 2023 10:20 IST
पांच राज्यों के चुनावों के नतीजों ने बेंचमार्क सूचकांकों को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है

पांच राज्यों के चुनावों के नतीजों ने बेंचमार्क सूचकांकों को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। बीएसई सेंसेक्स 1,383.93 अंक या 2.05% उछलकर 68,865.12 पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी लगभग 418.90 अंक या 2.07% बढ़कर दिन के अंत में 20,686.80 पर बंद हुआ। कुछ स्टॉक आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड और एक्सिस बैंक लिमिटेड आज फोकस में रहने की संभावना है। मंगलवार के कारोबारी सत्र से पहले प्रभुदास लीलाधर के तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक शिजू कूथुपालक्कल का इन शेयरों पर क्या कहना है:

ICICI Bank | खरीदें | टारगेट प्राइस रु. 1,050-1,075 | स्टॉप लॉस: 955 रुपये

आईसीआईसीआई बैंक ने दैनिक चार्ट पर  938 रुपये के महत्वपूर्ण 50 EMA स्तर को पार कर लिया है।  अल्पावधि के लिए 955 रुपये पर स्टॉक्स को खरीदा जा सकता है।

HDFC Bank | खरीदें | टारगेट प्राइस: रु. 1,670-1,690 | स्टॉप लॉस: 1,550 रुपये
एचडीएफसी बैंक तेजी से आगे बढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। ये स्टॉक्स ने 50 ईएमए और 200-अवधि से आगे बढ़ रहा है। निकट अवधि का अपेक्षित लक्ष्य 1,670-1,690 रुपये है।

Axis Bank | खरीदें | टारगेट प्राइस: रु. 1,170-1,190 | स्टॉप लॉस: 1,055 रुपये
एक्सिस बैंक ने पहले ही 1,045-1,055 रुपये क्षेत्र के ऊपर एक मजबूत ब्रेकआउट का संकेत दिया है और सकारात्मक कदम जारी रखा है। आने वाले दिनों में इसका अगला लक्ष्य 1,170-1,190 रुपये के स्तर पर है।

डिस्केलमर: बिजनेस टुडे केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए शेयर बाजार समाचार प्रदान करता है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। पाठकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले एक योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
