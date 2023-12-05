Tamil Nadu और Andhra Pradesh में 'Michaung' का कहर... Chennai में 5 लोगों की मौत, कई फ्लाइट्स कैंसिल

scorecardresearch
तिरुपति एयरपोर्ट के निदेशक केएम बसवराजू ने बताया कि खराब मौसम के कारण सोमवार को सभी उड़ानें रद्द कर दी गईं हैं. लगातार बारिश के कारण तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने भक्तों को श्री कपिलतीर्थम झरने पर पवित्र स्नान से अस्थायी रूप से रोक दिया है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Dec 5, 2023 10:04 IST
देश के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भीषण चक्रवात मिचौंग कहर बरपा रहा है

देश के दक्षिणी राज्य Tamil Nadu और Andhra Pradesh में भीषण चक्रवात Michaung कहर बरपा रहा है। Chennai में भयंकर तूफान और तेज बारिश से 5 लोगों की मौत हो गई है और इसके साथ ही कई फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। गृहमंत्री Amit Saha ने तमिलनाडु के सीएम से बातचीत कर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मिचौंग साइक्लोन के पूर्वी तट के करीब पहुंचने के कारण भारी बारिश के कारण चेन्नई में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसे देखते हुए 12 फ्लाइट कैंसिल कर दी गई हैं। जानकारी के मुताबिक साइक्लोन आज आंध्र प्रदेश तट से टकरा सकता है। भीषण चक्रवाती तूफान के मंगलवार सुबह नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच दक्षिण आंध्र प्रदेश तट से टकराने की आशंका है। आज चक्रवाती तूफान के बापटला तट पर पहुंचने की आशंका को देखते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS Jagan Mohan Reddy ने अधिकारियों को राहत उपाय करने के लिए हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया। भीषण चक्रवाती तूफान के प्रभाव से आंध्र प्रदेश में हो रही भारी बारिश को देखते हुए राज्य सरकार ने 8 जिलों -तिरुपति, नेल्लोर, प्रकाशम, बापटला, कृष्णा, पश्चिम गोदावरी, कोनसीमा और काकीनाडा के लिए अलर्ट जारी किया है।

समीक्षा बैठक में सीएम रेड्डी ने अधिकारियों को जान-माल के नुकसान से बचने के लिए तूफान को एक बड़ी चुनौती के रूप में लेने का निर्देश दिया, क्योंकि 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है। रेड्डी ने कहा कि चक्रवात प्रभावित सभी जिलों के लिए विशेष अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, बचाव और राहत कार्यों के लिए 2 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। विशेष अधिकारी कलेक्टरों के साथ समन्वय में काम करेंगे और ज्यादा फंड की जरूरत होगी, तो सरकार इसकी व्यवस्था करेगी। उन्होंने आधिकारिक मशीनरी से चक्रवाती तूफान हुदहुद से निपटने के अपने अनुभव का लाभ उठाने की बात कही। तिरुपति एयरपोर्ट के निदेशक केएम बसवराजू ने बताया कि खराब मौसम के कारण सोमवार को सभी उड़ानें रद्द कर दी गईं हैं. लगातार बारिश के कारण तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने भक्तों को श्री कपिलतीर्थम झरने पर पवित्र स्नान से अस्थायी रूप से रोक दिया है।

