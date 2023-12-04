scorecardresearch
BTTV Special: "जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से 'मोदी की गारंटी' शुरू होती है"

भारी बहुमत से जित हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि मोदी की गारंटी यानी पूरा होने की गारंटी और हिंदी पट्टी के तीनो राज्यों- मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान ने दिल खोलकर समर्थन दे दिया।

Ankur Tyagi
New Delhi ,UPDATED: Dec 4, 2023 17:32 IST
चुनाव के बाद एक जुमला अब हवा में है।  तीनों राज्यों में भाजपा की प्रचंड जित के बाद पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर नेता मंत्री सहित सभी आला कमान जित का श्रेय मोदी गारंटी को दे रहे है। अब कहा जाने लगा है कि "जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से 'मोदी की गारंटी' शुरू होती है''। मध्य प्रदेश राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। तीनों राज्यों की जनता ने बीजेपी को दिल खोलकर समर्थन दिया है। अब जबकि लोकसभा चुनाव महज पांच महीने की दूरी पर है तो संदेश बड़ी लड़ाई के लिए भी है और यह सवाल विपक्ष से पूछा जाएगा- कौन है ऐसा विश्वसनीय चेहरा जिसे टक्कर में खड़ा किया जाएगा। इन चुनाव नतीजों का यूं तो कई संदेश है, लेकिन एक बात शीशे की तरह स्पष्ट है.. विश्वसनीयता का मुकाबला किसी भी दूसरी चीज से नहीं किया जा सकता है। रेवड़ी के वादे तो हर किसी ने किए, लेकिन जनता के मन में यह ज्यादा बड़ा सवाल था कि थोड़ा कम भी मिले, लेकिन पूरा कौन कर सकता है। सवाल यह भी था कि लंबे समय तक कौन अपने वादे पर टिका रह सकता है।

भारी बहुमत से जित हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि मोदी की गारंटी यानी पूरा होने की गारंटी और हिंदी पट्टी के तीनो राज्यों- मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान ने दिल खोलकर समर्थन दे दिया। तेलंगाना में भी भाजपा को वोट फीसद में दोगुना और सीटों में कईगुना बढ़ोत्तरी हो गई। इसके साथ ही भाजपा ने उत्तर भारत के हिंदी पट्टी में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है और दक्षिण में पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आगे यह भी कहा कि हर एक फर्स्ट टाइम वोटर गर्व से कह रहा है ​कि वो खुद जीता है। इस जीत में हर महिला अपनी जीत देख रही है। इस जीत में बेहतर भविष्य का सपना देखने वाला हर युवा अपनी जीत देख रहा है। हर वो नागरिक इसे अपनी सफलता समझ रहा है, जो 2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र देखना चाहता है। BJP की जीत पर PM ने कई बाते कही है पर 10 बातो पर सभी का ध्यान प्रधानमंत्री ने खींच वह यह है कि

1.चुनाव नतीजों ने एक और बात स्पष्ट की है की देश का युवा सिर्फ और सिर्फ विकास चाहता है। जहां भी सरकारों ने युवाओं के खिलाफ काम किया है, वो सरकारें सत्ता से बाहर हुई हैं। चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, या तेलंगाना हो... ये सारी सरकारें पेपर लीक और भर्ती घोटालों के आरोपों में घिरी हुई थीं। परिणाम ये हुआ कि इन तीनों ही राज्यों में सत्ता में बैठे दल अब सरकार से बाहर हैं।  

2. आज देश के युवा में ये भरोसा लगातार बढ़ रहा है कि भाजपा ही उनकी आकाक्षाएं समझती है, उनके लिए काम करती है। देश का युवा ये जानता है कि भाजपा की सरकार युवा हितैषी होती हैं, युवाओं के लिए नए अवसर बनाने वाली होती है। 

3. मैं हर राज्य के भाजपा कार्यकर्ताओं की भी सराहना करूंगा, प्रशंसा करूंगा। भाजपा और कमल के प्रति आपकी निष्ठा, आपका समर्पण, अतुलनीय है। डबल इंजन सरकार का मैसेज आपने पूरी ईमानदारी से जन-जन तक पहुंचाया। इसी का परिणाम आज हमें मिल रहा है।  

4. इन चुनाव परिणामों की गूंज सिर्फ मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रहेगी। इन परिणामों की गूंज दूर तक जाएगी। पूरी दुनिया में इन चुनाव परिणामों की गूंज सुनाई देगी।  ये चुनाव परिणाम, भारत के विकास पर दुनिया के भरोसे को और मजबूत करेंगे। ये चुनाव परिणाम, दुनियाभर के निवेशकों को भी भरोसा देंगे।  
 

5. ये चुनाव नतीजे, कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा सबक हैं। सबक ये है कि सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से देश का भरोसा नहीं जीता जा सकता। देश की जनता का दिल जीतने के लिए राष्ट्रसेवा का जो जज्बा होना चाहिए, वो घमंडिया गठबंधन में नहीं है।   

6. लोकतंत्र के हित में, मेरी कांग्रेस और उसके साथियों को एक और सलाह है, कृपया करके ऐसी राजनीति ना करें जो देश विरोधी हो, जो देश को बांटने का, देश को कमजोर करने का काम करे।  

7. मैं भाजपा कार्यकर्ताओं से भी कहूंगा- प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता, नमो एप पर जाए और कम से कम 10 लोगों को विकसित भारत का एंबेसडर बनाए। हमें आज एक ऐसी पीढ़ी तैयार करनी है, जिसका सपना हो विकसित भारत, जिसका संकल्प हो विकसित भारत। 

8.मोदी की गारंटी वाली गाड़ी, देश की सफलता की गारंटी बनेगी, ये भी मोदी की गारंटी है। आपको एक और बात याद रखनी है- जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। 

9. जिस कांग्रेस ने आदिवासी समाज को कभी पूछा तक नहीं उस आदिवासी समाज ने कांग्रेस का सफाया कर दिया। यही भावना आज हमने एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में देखी है। इन राज्यों की आदिवासी सीटों पर कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। आदिवासी समाज आज विकास के लिए आकांक्षी है और उन्हें भरोसा है कि इस आकांक्षों को सिर्फ भाजपा पूरा कर सकती है। मैं हमारे कार्यकर्ताओं की भी सराहना करूंगा, भाजपा और कमल के प्रति आपकी निष्ठा, आपका समर्पन अतुलनीय है। 

10. इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं तब हमारी नारी, युवा, किसान और हमारे गरीब परिवार इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Dec 4, 2023