DLF, Prestige, Sobha: इन शेयरों ने 2023 में दिया 133% तक का रिटर्न

चालू कैलेंडर वर्ष में इक्विटी निवेशकों को रियल एस्टेट शेयरों से शानदार रिटर्न मिला है। बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्स 2023 में 14% बढ़ गया है, जबकि बीएसई रियल्टी इंडेक्स में 5 दिसंबर तक 69% तक रिटर्न दे चुका है। प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स 30 दिसंबर, 2022 को 463.15 रुपये से 5 दिसंबर को 133% बढ़कर 1,077.15 रुपये हो गया। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज (87% ऊपर), डीएलएफ (73% ऊपर) ने भी इसे पीछे छोड़ दिया। मैक्रोटेक डेवलपर्स, सोभा, ओबेरॉय रियल्टी, द फीनिक्स मिल्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज और महिंद्रा लाइफस्पेस डेवलपर्स ने भी इस अवधि के दौरान 49 प्रतिशत से 67 प्रतिशत के बीच बढ़ोतरी की। दूसरी ओर, इंडियाबुल्स रियल एस्टेट को 2023 में सिर्फ 1 फीसदी का फायदा हुआ है।

कवरेज के तहत कंपनियों के पास त्योहारी सीज़न और H2FY24 के लिए एक बड़ी लॉन्च पाइपलाइन है। इसलिए, हमारा अनुमान है कि वित्त वर्ष 2023-25 में 13.8% की बिक्री बुकिंग सीएजीआर के कारण अखिल भारतीय आवासीय बाजार हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2023 में 24% से बढ़कर वित्त वर्ष 25 में 28% हो जाएगी। रियल एस्टेट शेयरों में तेज तेजी के बावजूद, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज FY24-25 के दौरान आवासीय क्षेत्र पर सकारात्मक बनी रही। ब्रोकरेज ने डीएलएफ पर 'ऐड' रेटिंग दी है और ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, महिंद्रा लाइफस्पेस, शोभा और सनटेक रियल्टी पर 'बाय' कॉल दी है।