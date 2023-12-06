LIC ने किया कमाल, दुनिया की टॉप लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों की रैंकिंग

भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने भारत का नाम रोशन कर दिया है। हम जानते ही है कि ये देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। इसने ग्रोलबल रैकिंग में सबको चौंका दिया है और दुनिया में चौथे नंबर पर आ गई है। S&P Global के मुताबिक LIC के पास कुल 503.7 अरब डॉलर का रिजर्व है। इस लिस्ट में जर्मनी की कंपनी Allianz SE 750.2 अरब डॉलर रिजर्व के साथ पहले नंबर पर है। China Life Insurance कंपनी 616.9 अरब डॉलर के रिजर्व के साथ दूसरे और Nippon Life Insurance कंपनी 536.8 अरब डॉलर के रिजर्व के साथ तीसरे नंबर पर है। दुनिया की टॉप 50 इंश्योरेंस कंपनियों की लिस्ट में एलआईसी एकमात्र भारतीय कंपनी है। इस लिस्ट में यूरोप के छह देशों का बोलबाला है। इन देशों की 21 कंपनियों को इस लिस्ट में जगह मिली है। सबसे ज्यादा ब्रिटेन की छह कंपनियां इस लिस्ट में शामिल हैं। ग्लोबल लाइफ इंश्योरेंस में भारत की हिस्सेदारी मात्र 1.9% है। इसके बावजूद एलआईसी दुनिया का पांच टॉप इंश्योरेंस कंपनियों की लिस्ट में शामिल है। इसकी वजह यह है कि भारतीय बाजार में LIC का दबदबा है। हालांकि कंपनी का मार्केट शेयर गिरकर 59% रह गया है। प्रीमियम इनकम की बाद करें तो 2023 में भारत दुनिया में सातवें नंबर पर रहा। 2022 में भारत की रैंकिंग नौवीं थी।

Swiss Re की वर्ल्ड इंश्योरेंस रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2023 में भारत का इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़कर 131 अरब डॉलर पहुंच गया जो एक साल पहले 123 अरब डॉलर था। टॉप 50 में एशिया की 17 और नॉर्थ अमेरिका की कंपनियां शामिल हैं। एशियाई कंपनियों में चीन और जापान की पांच कंपनियों को इस लिस्ट में जगह मिली है। इंडिविजुअल कंट्री बात करें तो अमेरिका की आठ कंपनियों को इस लिस्ट में जगह मिली है। अमेरिका की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी MetLife Global Lifestyle की लिस्ट में सातवें नंबर पर है।