Stocks to Watch Today: Bank of India, Max Financial, Ion Exchange, Power Grid, किन शेयरों में आई बड़ी खबरें
यहां उन शेयरों पर एक नजर है जो आज खबरों में बने रह सकते हैं।
Bank of India
ऋणदाता ने 105.42 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के न्यूनतम मूल्य पर योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) लॉन्च किया है। बैंक की पूंजी निर्गम समिति किसी भी छूट सहित निर्गम मूल्य पर विचार करने और निर्धारित करने के लिए 8 दिसंबर को बैठक करने वाली है।
SBI
एसबीआई पेंशन फंड में एसबीआई कैपिटल की 20 प्रतिशत हिस्सेदारी 229.5 करोड़ रुपये में खरीदेगा। इस लेनदेन के साथ, एसबीआई पेंशन फंड में एसबीआई की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी।
Max Financial Services
डिप्टी एमडी वी विश्वानंद 31 दिसंबर, 2023 को अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में पद छोड़ देंगे।
JB Chemicals
कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी लक्ष्य कटारिया ने निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया है।
Axiscades Technologies
कंपनी ने 26.25 करोड़ रुपये में एप्कोजन में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी। एप्कोजन ऊर्जा क्षेत्र के लिए इंजीनियरिंग डिजाइन और समाधान में लगा हुआ है।
Ion Exchange
एथिजेन इंक ने समझौते की गलत समाप्ति और शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) में आयन एक्सचेंज के खिलाफ हर्जाने के लिए 18,00,000 डॉलर (149.56 करोड़ रुपये) का मध्यस्थता दावा दायर किया। आईसीसी ट्रिब्यूनल ने कंपनी के खिलाफ हर्जाने के एथिंगेन के दावे को खारिज कर दिया है और पार्टियों के अन्य सभी दावों और अनुरोधों को भी खारिज कर दिया है।
Power Grid
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को गुजरात में एक अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली परियोजना की स्थापना के लिए आशय पत्र प्राप्त हुआ है।
HDFC Bank
ऋणदाता ने बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में शशिधर जगदीशन की फिर से नियुक्ति और बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में वी श्रीनिवास रंगन की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की मंजूरी मांगी है।
GRM Overseas
कंपनी के बोर्ड ने 5 साल के लिए अपनी सहायक कंपनी जीआरएम फूडक्राफ्ट के एमडी के रूप में अतुल गर्ग की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।