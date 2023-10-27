scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारDiwali Muhurat Trading Time: इस बार क्या है BSE का मुहूर्त ट्रेडिंग टाइम?

Diwali Muhurat Trading Time: इस बार क्या है BSE का मुहूर्त ट्रेडिंग टाइम?

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 27, 2023 18:26 IST
बीएसई 12 नवंबर, रविवार को एक घंटे के विशेष ट्रेडिंग सत्र की मेजबानी करेगा
बीएसई 12 नवंबर, रविवार को एक घंटे के विशेष ट्रेडिंग सत्र की मेजबानी करेगा

Diwali की पूर्व संध्या पर मुहूर्त ट्रेडिंग की अपनी वार्षिक परंपरा को जारी रखते हुए, BSE 12 नवंबर, रविवार को एक घंटे के विशेष ट्रेडिंग सत्र की मेजबानी करेगा। बीएसई के मुताबिक, देश के सबसे पुराने एक्सचेंज द्वारा ट्रेडिंग का समय शाम 6 बजे से 7.15 बजे तक तय किया गया है। हालाँकि, इसमें 15 मिनट का प्री-मार्केट सत्र शामिल है। मुहूर्त ट्रेडिंग एक विशेष ट्रेडिंग सत्र है, जो दिवाली के अवसर पर एक्सचेंजों द्वारा आयोजित किया जाता है। इस अवधि के दौरान, एक्सचेंज केवल एक घंटे के लिए खुले रहते हैं, जहां व्यापारी और निवेशक 'नए संवत' की शुरुआत को चिह्नित करने के लिए टोकन ट्रेड कर सकते हैं।

मुहूर्त ट्रेडिंग को शेयर बाजार में निवेश सहित कुछ भी नया शुरू करने के लिए एक शुभ अवसर माना जाता है। कुछ लोग दिवाली पर अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए संपत्ति बनाने के लिए शेयर खरीदते हैं। ऐसा माना जाता है कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान स्टॉक खरीदने से साल भर सौभाग्य और समृद्धि आती है।

14 नवंबर को छुट्टी रहेगी। 

पिछले दो मुहूर्त ट्रेडिंग सत्रों के दौरान शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए हैं। बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों ने 2022 के मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र में लगभग 0.9% की बढ़ोतरी की, जबकि 2021 की दिवाली की पूर्व संध्या पर दोनों प्रमुख सूचकांकों में लगभग आधा प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Oct 27, 2023