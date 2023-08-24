Brightcom Company के भरोसे के बावजूद शेयर में गिरावट

scorecardresearch
ब्राइटकॉम ग्रुप ने बुधवार को कहा, "हम पूरी तरह से समझते हैं कि इस तरह की खबरें हमारे मूल्यवान शेयरधारकों के बीच चिंताएं बढ़ा सकती हैं और हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि सही कार्रवाई की जाएगी। हालाँकि, स्टॉक गुरुवार को अपनी 5% सर्किट सीमा 21.84 रुपये पर पहुंच गया।

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Aug 24, 2023
Brightcom Group के शेयरों में गिरावट जारी है, हालांकि कंपनी ने अपने शेयरधारकों को आश्वस्त किया कि सेबी के आदेश के बाद चीजें ठीक की जाएंगी। गौरतलब है कि सेबी ने कंपनी के शीर्ष अधिकारियों सुरेश कुमार रेड्डी और नारायण राजू को अगली सूचना तक कोई भी निदेशक पद संभालने से रोक दिया है। रेड्डी ब्राइटकॉम ग्रुप के प्रमोटर-सह-अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं, और राजू मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं। बाजार नियामक ने प्रमुख निवेशक शंकर शर्मा को कंपनी में शेयर बेचने से भी रोक दिया। सेबी के आदेश से कुल मिलाकर 25 इकाइयां और व्यक्ति प्रभावित होंगे।

ब्राइटकॉम ग्रुप ने बुधवार को कहा, "हम पूरी तरह से समझते हैं कि इस तरह की खबरें हमारे मूल्यवान शेयरधारकों के बीच चिंताएं बढ़ा सकती हैं और हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि सही कार्रवाई की जाएगी।" हालाँकि, स्टॉक गुरुवार को अपनी 5% सर्किट सीमा 21.84 रुपये पर पहुंच गया। बीसीजी ने कहा कि हमने एक आंतरिक टीम का गठन किया है। ब्राइटकॉम ग्रुप ने कहा, "हम यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनी विशेषज्ञों के साथ परामर्श कर रहे हैं कि हमारी सभी प्रतिक्रियाएं कंपनी और उसके शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में हैं।"

कंपनी ने अपने शेयरधारकों को आश्वस्त किया कि सेबी के आदेश के बाद चीजें ठीक की जाएंगी
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Aug 24, 2023