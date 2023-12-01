Delta Corp Share Price: GST Tax में मिली राहत

भारत में कसिनो चेन चलाने वाली कंपनी Delta Corp को लेकर बड़ी खबर आई है। ₹6000 Cr के GST डिमांड मामले में DELTA CORP को राहत मिल गई है। टैक्ससूत्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, Calcutta High Court से राहत मिली है। कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाईं है. कोर्ट ने कहा है कि 6000 करोड़ रुपये वसूलने के आदेश पर रोक लगा दी है। इससे पहले सिक्कम हाईकोर्ट कोर्ट ने 628 करोड़ रुपये के जीएसटी डिमांड नोटिस पर स्टे लगाया था।

आपको बता दें कि डेल्पा कॉर्प की सब्सिडियरी डेल्टा टेक गेमिंग को 6236.81 करोड़ रुपये का जीएसटी डिमांड नोटिस मिला था। ये कोलकाता यूनिट को मिला है।कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल 6000 करोड़ रुपये कंपनी से नहीं वसूलने का आदेश दिया है।