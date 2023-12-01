Stocks in Focus: एलटीआईमाइंडट्री, पावर ग्रिड, बायोकॉन, फ्लेयर राइटिंग, किन शेयरों पर रहेगी नज़र

आइये अब उन शेयरों पर एक नजर डालते हैं जो एक्शन में रह सकते हैं। गुरुवार को सेंसेक्स 204 अंक चढ़कर 66,174 पर और निफ्टी 95 अंक बढ़कर 19,889 पर बंद हुआ।

ITD सीमेंटेशन इंडिया

इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी ने आंध्र प्रदेश में 1,001 करोड़ रुपये की 500 मेगावाट जल विद्युत, पंप भंडारण परियोजना के सिविल और हाइड्रोमैकेनिकल कार्यों के लिए एक अनुबंध हासिल किया है।

advertisement

LTI MindTree

प्रौद्योगिकी परामर्श और डिजिटल समाधान कंपनी को अपने स्मार्ट सीवर प्रबंधन प्लेटफॉर्म को बढ़ाने के लिए अपशिष्ट जल अनुप्रयोग विशेषज्ञ मेटास्फेयर द्वारा एक रणनीतिक भागीदार के रूप में चुना गया था।

Power Grid Corporation

राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत सेवा फर्म को राजस्थान में निर्माण, स्वयं संचालन और हस्तांतरण (बीओओटी) आधार के तहत दो अंतर-राज्य ट्रांसमिशन सिस्टम परियोजनाएं स्थापित करने के लिए सफल बोलीदाता घोषित किया गया है।

Also Read: शिफ्ट में काम करने को लेकर Narayana Murthy का फिर आया नया बयान

Biocon

सहायक कंपनी बायोकॉन बायोलॉजिक्स ने 31 यूरोपीय देशों में वियाट्रिस के बायोसिमिलर व्यवसाय का एकीकरण पूरा कर लिया है। सहायक कंपनी ने नवंबर 2022 में वियाट्रिस के सभी वैश्विक बायोसिमिलर व्यवसाय को खरीद लिया।

Flair Writing Industries

राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के शेयर 1 दिसंबर को बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध होने वाले हैं। आईपीओ का निर्गम मूल्य 304 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था।