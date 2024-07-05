2023-24 में 1.27 लाख करोड़ रुपये के रक्षा उत्पादन में बनाया रिकॉर्ड, डिफेंस स्टॉक्स तेजी से बढ़े

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय डिफेंस कंपनियों ने 1.27 लाख करोड़ के रक्षा उत्पादन करके नया रिकॉर्ड बनाया है।

उन्होंने कहा कि 2023-24 में देश ने रक्षा उत्पादन में रिकॉर्ड बनाया। इस दौरान देश ने 1.27 लाख करोड़ रुपये के हथियार और रक्षा उपकरणों का उत्पादन किया है। उन्होंने कहा कि यह अब तक का सबसे बड़ा रक्षा उत्पादन है। उन्होंने कहा कि यह मेक इन इंडिया (Make In India) पहल में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की

राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया कार्यक्रम साल दर साल नई ऊंचाइयों को छू रहा है।" 2023-24 में भारत में रक्षा मैन्युफैक्चरिंग में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई। 2023-24 में रक्षा उत्पादन 1,26,887 करोड़ रुपये था, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 16.8 प्रतिशत अधिक था। राजनाथ सिंह ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के रक्षा कंपनियों की उनकी उपलब्धियों के लिए सराहना की।

रक्षा निर्यात में भी हुई बढ़ोतरी

प्रशासन ने कहा कि रक्षा उद्योग में आत्मनिर्भरता विकसित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है। सरकार ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में देश का रक्षा उत्पादन 1,08,684 करोड़ रुपये था। सरकार ने कहा कि 2023-24 में कुल रक्षा उत्पादन में सरकारी और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की हिस्सेदारी 79.2% होगी। वहीं, कुल उत्पादन में निजी उद्यमों की हिस्सेदारी 20% होगी। आधिकारिक बयान के अनुसार, यह उपलब्धि पिछले एक दशक में रक्षा औद्योगिक क्षेत्र में लागू की गई सरकारी पहलों और सुधारों का परिणाम है। गौरतलब है कि भारत का रक्षा निर्यात 2023-24 में बढ़कर इस वित्त वर्ष में कुल 21,083 करोड़ रुपये हो गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में यह 32% ज्यादा है।