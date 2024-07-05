Mid-Day Stock Market: Sensex 209.77 अंक फिसला और Nifty 25 अंक फिसलकर अब 24,277.2 पर पहुँचा, फॉर्मा स्टॉक्स भागे
Sensex 209.77 अंक फिसलकर अब 79,841.12 पर और Nifty 25 अंक फिसलकर अब 24,277.2 पर पहुँचा।
आज (5 जुलाई 2024) के कारोबारी सत्र में, दोपहर 12 बजे भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। आज शेयर मार्केट लाल निशान पर बरकरार चल रहा है।
Sensex 209.77 अंक फिसलकर अब 79,841.12 पर और Nifty 25 अंक फिसलकर अब 24,277.2 पर कारोबार कर रहा है।
Also Read: Share Market Today: आज लाल निशान में खुला बाजार , Sensex 382.06 अंक और Nifty 77.85 अंक लुढ़का
बैंकिंग और ऑटो शेयर में गिरावट और फ़ार्मा स्टॉक्स में तेज़ी
बैंकिंग और ऑटो शेयर में जोरदार गिरावट देखने को मिल रही हैं। प्राइवेट बैंक और रियल्टी शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है।
आज HDFC Bank (-4.36%), Titan (-1.69%), M&M (-0.93%) शेयर बाज़ार में लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं और दूसरी ओर Divis Lab (2.33%), Cipla (2.11%), Laurus Labs में 5.21% की और ONGC (2.02%) हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं।