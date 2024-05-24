scorecardresearch
Cochin Shipyard Share Price: शेयरों में 7% का उछाल, नई ऊंचाई पर पहुंचे

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: May 24, 2024 13:25 IST
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के शेयरों में शुक्रवार के कारोबार में जोरदार तेजी जारी रही

Cochin Shipyard Limited के शेयरों में शुक्रवार के कारोबार में जोरदार तेजी जारी रही। शेयर 7.38% बढ़कर 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर 2,034 रुपये पर पहुंच गया। कंपनी आज दिन में चौथी तिमाही (Q4 FY24) के नतीजे पेश करने वाली है। कंपनी FY24 के लिए अंतिम लाभांश, यदि कोई हो, की सिफारिश पर भी विचार करेगी। इस महीने की शुरुआत में, फर्म ने एक्सचेंजों को सूचित किया कि उसे एक यूरोपीय क्लाइंट से हाइब्रिड सर्विस ऑपरेशन वेसल (हाइब्रिड एसओवी) के डिजाइन और निर्माण के लिए एक 'बड़ा' ऑर्डर मिला है, जिसमें दो और ऐसे जहाजों के लिए विकल्प भी है। 

Also Read: Bumper Results: गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के शेयरों में 20% की तेजी

तकनीकी सेटअप

तकनीकी सेटअप पर, काउंटर 5-दिन, 10-, 20-, 30-, 50-, 100-, 150-, 200-दिन के सरल मूविंग एवरेज (SMA) से ऊपर कारोबार कर रहा था। काउंटर का 14-दिन का सापेक्ष शक्ति सूचकांक (RSI) 86.36 पर आया। 30 से नीचे के स्तर को ओवरसोल्ड के रूप में परिभाषित किया जाता है जबकि 70 से ऊपर के मूल्य को ओवरबॉट माना जाता है। कंपनी के शेयर का मूल्य-से-इक्विटी (पी/ई) अनुपात 44.30 है, जबकि मूल्य-से-पुस्तक (पी/बी) मूल्य 5.60 है। प्रति शेयर आय (ईपीएस) 45.29 रही, जबकि इक्विटी पर रिटर्न 12.64 रहा।

प्रभुदास लीलाधर के तकनीकी शोध विश्लेषक शिजू कुथुपालक्कल ने कहा, "शेयर ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया है और पिछले दो सप्ताह में इसमें मजबूत तेजी देखी गई है। वर्तमान में, यह हमारे अधिकांश लक्ष्यों को पार कर चुका है। पूर्वाग्रह बहुत मजबूत बना हुआ है। आने वाले दिनों में अगला अपेक्षित उच्च लक्ष्य 2,200 रुपये होगा, जिसमें 1,710 रुपये के क्षेत्र में समर्थन बना रहेगा।"

रेलिगेयर ब्रोकिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (खुदरा अनुसंधान) रवि सिंह ने कहा, "कोचीन शिपयार्ड का शेयर निकट भविष्य में 2,050 रुपये का लक्ष्य हासिल कर सकता है। स्टॉप लॉस 1,750 रुपये पर रखें।" मार्च 2024 तक प्रमोटरों के पास कंपनी में 72.86 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Abhishek
Published On:
May 24, 2024