Closing Bell Today: Sensex 80,519.34 पर और Nifty50 186.20 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 24,502.15 पर हुआ बंद

भारतीय बाजार में आज उतार-चढ़ाव देखने को मिला, जिसके बाद आज बाज़ार हरे निशान में हुआ बंद

Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Jul 12, 2024 16:12 IST

आज (12 जुलाई 2024) के कारोबारी सत्र में, भारतीय शेयर बाज़ार में बड़ी उछाल देखने को मिली। 

सत्र के दौरान Nifty50 186.20 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 24,502.15 पर बंद हुआ। इसी तरह, Sensex 622 अंको की बढोतरी के साथ 80,519.34 पर बंद हुआ।

आज इन Nifty50 के शेयरों में बढ़ोतरी दर्ज की गई

निफ्टी 50 इंडेक्स में TCS (6.63%), Wipro (4.88%), Infosys (3.57%), HCL Tech (3.19%) और LTI Mindtree (3.05%) के शेयर टॉप गेनर के रूप में बंद हुए।

आज Nifty50 के इन शेयरों में गिरावट दर्ज की गई

Maruti Suzuki (-1.20%), Divi's Lab (0.94%), Coal India (-0.77%), Asian Paints (-0.76%) और BPCL (-0.67%) के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
