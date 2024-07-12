Closing Bell Today: Sensex 80,519.34 पर और Nifty50 186.20 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 24,502.15 पर हुआ बंद

आज (12 जुलाई 2024) के कारोबारी सत्र में, भारतीय शेयर बाज़ार में बड़ी उछाल देखने को मिली।

सत्र के दौरान Nifty50 186.20 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 24,502.15 पर बंद हुआ। इसी तरह, Sensex 622 अंको की बढोतरी के साथ 80,519.34 पर बंद हुआ।

आज इन Nifty50 के शेयरों में बढ़ोतरी दर्ज की गई

निफ्टी 50 इंडेक्स में TCS (6.63%), Wipro (4.88%), Infosys (3.57%), HCL Tech (3.19%) और LTI Mindtree (3.05%) के शेयर टॉप गेनर के रूप में बंद हुए।

आज Nifty50 के इन शेयरों में गिरावट दर्ज की गई

Maruti Suzuki (-1.20%), Divi's Lab (0.94%), Coal India (-0.77%), Asian Paints (-0.76%) और BPCL (-0.67%) के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए