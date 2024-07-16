scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारसेंचुरी टेक्सटाइल्स के शेयरों में शुरुआती सौदों में 8% की बढ़ोतरी, जानिए क्यों

सेंचुरी टेक्सटाइल्स के शेयरों में शुरुआती सौदों में 8% की बढ़ोतरी, जानिए क्यों

सेंचुरी टेक्सटाइल्स के शेयर मंगलवार को बीएसई पर 8% बढ़कर 2270.40 रुपये पर पहुंच गए, जबकि पिछले बंद भाव 2100.70 रुपये पर थे। कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 24,539 करोड़ रुपये हो गया।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jul 16, 2024 11:36 IST

सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज के शेयरों में मंगलवार को शुरुआती सौदों में 8% की बढ़ोतरी हुई, जब आदित्य बिड़ला समूह की फर्म ने कहा कि इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बिड़ला एस्टेट्स गुरुग्राम के सेक्टर 71 में रणनीतिक भूमि अधिग्रहण के साथ एनसीआर क्षेत्र में अपने पदचिह्न का विस्तार करने के लिए कमर कस रही है। 5 एकड़ का पार्सल लगभग 10 लाख वर्ग फीट की विकास क्षमता प्रदान करता है और लक्जरी आवासीय घरों के साथ 1400 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व उत्पन्न करने की उम्मीद है। बिड़ला एस्टेट्स आदित्य बिड़ला समूह का रियल एस्टेट उद्यम है।

advertisement

सेंचुरी टेक्सटाइल्स के शेयर मंगलवार को बीएसई पर 8% बढ़कर 2270.40 रुपये पर पहुंच गए, जबकि पिछले बंद भाव 2100.70 रुपये पर थे। कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 24,539 करोड़ रुपये हो गया।

कंपनी के कुल 0.22 लाख शेयरों का लेन-देन हुआ, जिससे 4.94 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

Also Read: Share Market आज हरे निशान में खुला, Sensex 66.63 अंक और Nifty 32 अंक बढ़कर 24,615.90 पर खुला

इस शेयर में एक साल में 129% की वृद्धि हुई है और दो साल में 776% की वृद्धि हुई है, तथा इस अवधि के दौरान मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

सेंचुरी टेक्सटाइल्स के शेयरों का एक वर्ष का बीटा 1 है, जो इस अवधि के दौरान औसत अस्थिरता को दर्शाता है।

तकनीकी दृष्टि से, सेंचुरी टेक्सटाइल्स का सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) 41.1 पर है, जो यह संकेत देता है कि यह न तो ओवरबॉट क्षेत्र में है और न ही ओवरट्रेडिंग क्षेत्र में।

सेंचुरी टेक्सटाइल्स का स्टॉक 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन की औसत से कम है, लेकिन 5 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन और 200 दिन की औसत से अधिक है।

सेंचुरी टेक्सटाइल्स ने शेयर बाजारों को दिए गए एक संदेश में कहा, "गुरुग्राम के क्षितिज को फिर से परिभाषित करते हुए, आलीशान ऊंची आवासीय इमारतों को सुंदर ढंग से डिजाइन किए गए क्लबहाउस सुविधाओं और परिदृश्य से पूरित किया जाएगा। सेक्टर 71 में सदर्न पेरिफेरल रोड (एसपीआर) रोड पर स्थित, यह प्रमुख स्थान द्वारका एक्सप्रेसवे, सोहना रोड और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के माध्यम से दिल्ली और गुरुग्राम के अन्य हिस्सों से बेहतरीन कनेक्टिविटी प्रदान करता है, साथ ही शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, साथ ही एफएंडबी, खुदरा और वाणिज्यिक केंद्रों से निकटता भी प्रदान करता है।"

बिरला एस्टेट्स के एमडी और सीईओ केटी जितेंदरन ने कहा, "गुरुग्राम शुरू से ही हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बाजार रहा है। इस माइक्रो-मार्केट में रियल एस्टेट की संभावनाएं बहुत अधिक हैं और यह दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में हमारे मजबूत फोकस को पुष्ट करता है। इस अधिग्रहण के साथ, हमारा लक्ष्य उन घर खरीदारों की सेवा करना है जो विशिष्टता और विशिष्ट जीवन अनुभव चाहते हैं। बिरला एस्टेट्स में, हमारी प्रतिबद्धता विलासिता से परे है; हमारा सिद्धांत ऐसे आवासों की दृष्टि को अपनाना है जो समर्पण और उत्कृष्टता की विरासत को मूर्त रूप देते हैं।"

advertisement

सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज मुख्य रूप से कपड़ा, सीमेंट, लुगदी और कागज तथा रियल एस्टेट के विनिर्माण में लगी हुई है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Jul 16, 2024