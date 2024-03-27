scorecardresearch
CDSL Share News: क्यों गिर रहा है ये शेयर?

CDSL ने STANDARD CHARTERED में अपना पूरा हिस्सा बेच दिया है। कंपनी ने ब्लॉक डील के जरिए पूरा 7.18% हिस्सा बेच दिया है। ब्लॉक डील 1690 रुपये प्रति शेयर के भाव पर हुई है। 6 प्रतिशत डिस्काउंट पर सौदा हुआ है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Mar 27, 2024 17:01 IST
Central Depository Services India के शेयर एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं
Central Depository Services India के शेयर एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। इस कंपनी का मार्केट शेयर करीब 73% और इंक्रीमेंटल शेयर 85% है। इंट्रा डे के दौरान कंपनी के शेयर में 100 रुपए तक की गिरावट दर्ज की गई। इसका कारण क्या है? इसके साथ ही क्या ये राइट टाइम है कि इस स्टॉक में खरीदारी का? तमाम सवालों के जवाब के लिए पढ़िये ये रिपोर्ट। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करते हैं। साल 1996  मेंस्टॉक फिजिकल फॉर्म में रखे जाते थे। जिसके बाद NSDL आया, जो एकलौता होने के चलते मार्केट शेयर हासिल करने में कामयाब रहा। फिर साल 1999 में आया CDSL, जिसका प्रमोटर है BSE, इसकी मदद से हुआ ये कि कोई भी कंपनी अपने स्टॉक को ऑनलाइन करवा पाई। आप सभी का डिमेट अकाउंट कई ब्रोकरेज के जरिए खुला होगा। जिसमें Groww,  Zerodha,  Angel One, Upstox जैसी कंपनियां हैं, ये सभी डिस्काउंटेड ब्रोकरेज हैं। ये सभी कंपनियां  CDSL की मदद लेती हैं और बदले में एनुअल इश्यूर चार्ज देती हैं। ब्रोकरेज के ये सभी टॉप प्लेयर CDSL के पास हैं। एक अंदाजे के हिसाब से हर महीने देश में 20 लाख से ज्यादा डिमैट अकाउंट खुल रहे हैं। ऐसे में KYC, IPO और राइट इश्यू के जरिए भी कंपनी का 15 प्रतिशत रेवेन्यू आता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर साल एनुअल इश्यूर चार्ज तो कंपनी के फिक्स हैं, जिसे दिग्गज ब्रोकरेज कंपनियां CDSL को देती हैं। इतना ही नहीं जो कंपनियां लिस्टेड नहीं हैं वो भी अपने स्टॉक को CDSL की मदद से ऑनलाइन करवा सकती हैं। 

स्टॉक की गिरावट

अब बात करते हैं स्टॉक की इसमें गिरावट क्यों आई? तो इसके पीछे की वजह है कि CDSL ने STANDARD CHARTERED में अपना पूरा हिस्सा बेच दिया है। कंपनी ने ब्लॉक डील के जरिए पूरा 7.18% हिस्सा बेच दिया है। ब्लॉक डील 1690 रुपये प्रति शेयर के भाव पर हुई है। 6 प्रतिशत डिस्काउंट पर सौदा हुआ है। इस ब्लॉक डील के बाद स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिली और स्टॉक करीब 6 से 7 प्रतिशत तक टूट गया है। अगर आप इस स्टॉक की चाल को देखें तो ये स्टॉक 1 महीने में 10 प्रतिशत तक टूट चुका है। 6 महीने में 27 प्रतिशत तक का रिटर्न आ चुका है। वहीं एक साल में 88 प्रतिशत भाग चुका है स्टॉक। अब यहां करना क्या है? क्या अट्रैक्टिव लेवल आ गये हैं? बिजनेस टुडे बाजार ने बात की मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह से। उनका कहना है कि कंपनी की मार्केट में मॉनोपोली है, शॉर्ट टर्म में 2000 के लेवल और लॉर्ग टर्म में 3000 के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 1300 से 1400 लगाने की सलाह दी है। यहां पर  JM Financial की रिपोर्ट भी आई है जिसके मुताबिक भारत की इकोनॉमिक पोटेंशियल, स्टेबल पॉलिटिकल और मेक्रोइकोनॉमिक क्लाइमेंट से CDSL को फायदा पहुंचेगा। ये तमाम फैक्टर भारत की कैपिटल मार्केट ग्रोथ के लिए बेहतर हैं। इसका मार्केट कैप  17,859 करोड़ रुपये का है। Stock P/E 50 पर है। कंपनी डेट फ्री है। पिछले 5 सालों में कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ 21 प्रतिशत है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
