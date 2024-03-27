Latest Share Price of R Power: एक साल में Reliance Power के शेयर 198% बढ़े, आगे क्या?

Reliance Power Limited के शेयर आखिरी बार बुधवार को 1.52% बढ़कर 28 रुपये पर कारोबार करते देखे गए। इस कीमत पर मल्टीबैगर शेयर में पिछले एक साल में 197.87 फीसदी की तेजी आई है। आर पॉवर ने आज एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, "हम सूचित करना चाहते हैं कि कंपनी की सहायक कंपनियों, अर्थात् कलाई पावर प्राइवेट लिमिटेड और रिलायंस क्लीनजेन लिमिटेड ने ऋण निपटान के उद्देश्य से पूर्ण रूप से एक ऋण निपटान और निर्वहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की स्वामित्व वाली सहायक कंपनी - आरसीएफएल ने 26 मार्च, 2024 को 1,023 करोड़ रुपये के अपने बकाया समेकित ऋण के संबंध में संपूर्ण दायित्वों का निपटान किया।

टिप्स2ट्रेड्स

टिप्स2ट्रेड्स के एआर रामचंद्रन ने कहा, "रिलायंस पावर 26.3 रुपये पर मजबूत समर्थन के साथ दैनिक चार्ट पर थोड़ा तेज दिख रहा है। 29 रुपये के प्रतिरोध के ऊपर दैनिक बंद होने से निकट अवधि में 34.4 रुपये का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है।"

जिगर एस पटेल

जिगर एस पटेल ने कहा, "समर्थन 26.35 रुपये पर होगा और प्रतिरोध 28.50 रुपये पर होगा। 28.50 रुपये के स्तर से ऊपर का निर्णायक समापन 32.65 रुपये तक की बढ़त को ट्रिगर कर सकता है।

अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनी, अपने ऋणदाताओं के साथ अपने ऋण का निपटान कर रही है। पिछले तीन महीनों में, इसने तीन बैंकों, डीबीएस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक को अपना बकाया चुकाया है।