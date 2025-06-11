SEBI की मुहर के बाद Jio-BlackRock लॉन्च करेगा नया इन्वेस्टमेंट ऐप, जानिए सबकुछ
Jio BlackRock Investment Advisers Pvt. Ltd को सेबी से इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का सर्टिफिकेट मिल गया है।
भारत में अब निवेश आसान होने वाला है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेस (Jio Financial Services) और दुनिया की जानी-मानी इन्वेस्टमेंट कंपनी ब्लैकरॉक (BlackRock) ने मिलकर एक नई कंपनी Jio BlackRock Investment Advisers Pvt. Ltd बनाई है। इस कंपनी को अब भारतीय बाजार नियामक (SEBI) से निवेश मिल गया।
कंपनी ने बताया कि SEBI ने 10 जून 2025 को उन्हें इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का सर्टिफिकेट दे दिया। इसका मतलब ये है कि अब यह कंपनी भारत में लोगों को निवेश से जुड़ी सलाह दे सकेगी। कंपनी मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए इन्वेस्टमेंट की सलाह देगा।
जियो ब्लैकरॉक ने कहा है कि वो ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जो आज के निवेशकों की जरूरतों को ध्यान में रखेगा।
जियो फाइनेंशियल के सीईओ हितेश सेठिया ने कहा कि आज के लोग पर्सनल और समझदारी वाली सलाह चाहते हैं। हमारी ये नई कंपनी निवेश से जुड़ी जानकारियों को हर किसी के लिए सुलभ और सस्ती बनाएगी।
ब्लैकरॉक के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रॉब गोल्डस्टीन ने भी कहा कि भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता इन्वेस्टमेंट मार्केट है। जियो की तकनीक और ब्लैकरॉक की अनुभव वाली टीम मिलकर लोगों को अच्छा फायदा दे सकती है।
कंपनी के CEO बने मार्क पिलग्रम
जियो ब्लैकरॉक ने एक और बड़ी घोषणा की है। उन्होंने मार्क पिलग्रम को अपना CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है। मार्क को फाइनेंशियल सेक्टर में 25 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है।
वेबसाइट हो गई लॉन्च
कंपनी ने कुछ दिन पहले ही अपनी ऑफिशियल वेबसाइट और एक “Early Access Program” लॉन्च किया था। इसमें लोग निवेश से जुड़ी जानकारी सीख सकते हैं और आने वाले डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में जान सकते हैं।