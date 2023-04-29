scorecardresearch
CarTrade Tech Result: रिजल्ट के बाद CarTrade Tech के शेयर 10% उछले

CarTrade Tech Ltd के शेयर शुक्रवार के कारोबार में 10.12 प्रतिशत बढ़कर 444 रुपये के एक दिन के उच्च स्तर पर पहुंच गए।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Apr 29, 2023 00:18 IST
CarTrade Tech शेयर की कीमत में तेज उतार-चढ़ाव

हालांकि, दोपहर के कारोबार में काउंटर ने अपनी लगभग आधी बढ़त गंवा दी। शेयर की कीमत में तेज उतार-चढ़ाव कंपनी के यह कहने के बाद आया कि उसने वित्त वर्ष 23 की चौथी तिमाही (2022-23) में अपना उच्चतम राजस्व 116.60 करोड़ रुपये दर्ज किया है। FY23 के लिए कंपनी का वार्षिक राजस्व वर्ष-दर-वर्ष (YoY) आधार पर 19 प्रतिशत बढ़कर 427.72 करोड़ रुपये रहा है। कारट्रेड के शेयर में 2023 में अब तक 10.22 फीसदी और एक साल में 34.23 फीसदी की गिरावट आ चुकी है। 

स्टॉक को आखिरी बार 5-दिन और 20-दिवसीय मूविंग एवरेज से ऊपर देखा गया था, लेकिन 50-दिन, 100- और 200-दिन के मूविंग एवरेज से कम। काउंटर का 14 दिन का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 60.96 पर आया। 30 से नीचे के स्तर को ओवरसोल्ड के रूप में परिभाषित किया गया है जबकि 70 से ऊपर के मूल्य को ओवरबॉट माना जाता है। कंपनी के शेयर का नकारात्मक मूल्य-से-इक्विटी (पी/ई) अनुपात 176.37 है। इसकी प्राइस टू बुक (पी/बी) वैल्यू 0.96 है। स्क्रिप में 1.09 का एक साल का बीटा है, जो काउंटर पर उच्च अस्थिरता का संकेत देता है।

CarTrade एक मल्टी-चैनल ऑटो प्लेटफ़ॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर CarWale, CarTrade, Shriram Automall, BikeWale, CarTradeExchange, Adroit Auto और AutoBiz जैसे कई ब्रांड्स काम करते हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Apr 29, 2023