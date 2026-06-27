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Newsशेयर बाज़ार1 साल में 1600% से ज्यादा का तूफानी रिटर्न! अब इस अपडेट के बाद सोमवार को रडार पर रहेगा ₹100 से कम वाला ये शेयर

1 साल में 1600% से ज्यादा का तूफानी रिटर्न! अब इस अपडेट के बाद सोमवार को रडार पर रहेगा ₹100 से कम वाला ये शेयर

सोमवार को यह शेयर फोकस में रह सकता है। कंपनी ने ₹60 करोड़ के ट्रांजैक्शन से ₹1.12 करोड़ की कमीशन आय दर्ज की है। साथ ही टाटा मोटर्स की सप्लाई चेन में एंट्री और FY26 में मुनाफे, रेवेन्यू व EBITDA में शानदार बढ़ोतरी ने निवेशकों का ध्यान खींचा है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jun 27, 2026 13:39 IST
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Stock in Focus: आयरन-स्टील और इंजीनियरिंग से जुड़े प्रोडक्ट का कारोबार करने वाली 28.26 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप कंपनी, मैग्नस स्टील एंड इंफ्रा लिमिटेड (Magnus Steel and Infra Ltd) का शेयर सोमवार को निवेशकों के रडार पर रहेगा। 

दरअसल कंपनी ने बीते शुक्रवार को अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ी जानकारी दी है जिसके कारण यह शेयर निवेशकों की नजर में रहेगा। यह मल्टीबैगर शेयर बीते शुक्रवार को यह शेयर करीब 5% चढ़कर बंद हुआ था और इसने अपने निवेशकों को मात्र 1600% से भी ज्यादा का तूफानी रिटर्न दिया है। 

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कंपनी ने दी ये जानकारी

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया है कि उसने एसेट्स की खरीद-बिक्री से जुड़े एक ट्रांजैक्शन फैसिलिटेशन और मैनेजमेंट कंसल्टिंग असाइनमेंट को सफलतापूर्वक पूरा किया है।

कंपनी के मुताबिक, यह ट्रांजैक्शन ₹60 करोड़ का था, जिससे उसे ब्रोकरेज और कमीशन के रूप में ₹1.12 करोड़ की आय हुई है। इस आय को वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) में मान्यता दी गई है। यह कमीशन Shun Shing India Pvt. Ltd. को दी गई मैनेजमेंट कंसल्टिंग और ट्रांजैक्शन फैसिलिटेशन सेवाओं के बदले मिला है।

हाल में Tata Motors की सप्लाई चेन में मिली एंट्री

हाल ही में Magnus Steel & Infra को गुजरात और महाराष्ट्र में बनने वाली Tata Motors की मैन्युफैक्चरिंग सुविधाओं के लिए अनुमोदित स्टील सप्लायर के तौर पर लिस्ट किया गया है। कंपनी ने Tata Motors के प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर RIECO Industries Ltd. के जरिए सप्लाई शुरू भी कर दी है।

कंपनी के अनुसार, मार्च-अप्रैल 2026 के दौरान करीब ₹8.5 करोड़ के ऑर्डर पूरे किए जा चुके हैं। वहीं, FY27 के दौरान चरणबद्ध तरीके से करीब ₹24 करोड़ के अतिरिक्त ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। इस तरह इस साझेदारी से कुल संभावित कारोबार करीब ₹32.5 करोड़ तक पहुंच सकता है।

कंपनी ने अपने बयान में कहा कि यह उपलब्धि उसे ऑटोमोटिव OEM इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई चेन में औपचारिक रूप से प्रवेश दिलाती है और स्टील ट्रेडिंग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस कंपनी के रूप में उसके बदलाव को भी मजबूत करती है।

FY26 में मुनाफे और कारोबार में तेज उछाल

वित्त वर्ष 2025-26 में Magnus Steel & Infra का नेट प्रॉफिट बढ़कर ₹4.5 करोड़ रहा, जबकि FY25 में यह ₹5.67 लाख था। कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू ₹3.19 करोड़ से बढ़कर ₹22.58 करोड़ हो गया। वहीं, EBITDA ₹18.94 लाख के मुकाबले ₹4.66 करोड़ दर्ज किया गया।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jun 27, 2026