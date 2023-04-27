scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारHUL Q4 Result: प्रॉफिट 13% बढ़ा, 22 रूपये के डिविडेंट का ऐलान

HUL Q4 Result: प्रॉफिट 13% बढ़ा, 22 रूपये के डिविडेंट का ऐलान

हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL) ने गुरुवार को मार्च तिमाही में शुद्ध लाभ में 13 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2,601 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की, जो पिछले साल की समान तिमाही में 2,307 करोड़ रुपये थी।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Apr 27, 2023 15:35 IST
HUL Q4 में 2,601 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की
HUL Q4 में 2,601 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की

हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL) ने गुरुवार को मार्च तिमाही में शुद्ध लाभ में 13 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2,601 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की, जो पिछले साल की समान तिमाही में 2,307 करोड़ रुपये थी।

इस तिमाही के लिए कुल बिक्री 11 प्रतिशत बढ़कर 14,953 करोड़ रुपये हो गई। इस तिमाही में (EBIDTA) 3,574 करोड़ रुपये रहा, जो QoQ बेसिस पर 8 प्रतिशत ज्यादा है। रिजल्ट्स के बाद, बीएसई पर हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर 1.31 प्रतिशत गिरकर 2,472 रुपये के स्तर पर आ गए। 

advertisement

सीईओ और प्रबंध निदेशक संजीव मेहता ने कहा कि उनकी कंपनी ने महंगाई के बावजूद अच्छा प्रदर्शन किया है। मेहता ने कहा कि उनकी कंपनी ने FMCG मार्केट वॉल्यूम में गिरावट के बावजूद मिड-सिंगल डिजिट में वॉल्यूम ग्रोथ के साथ अपनी टॉपलाइन में 8,000 करोड़ रुपये जोड़े। कंपनी ने होम केयर सेगमेंट ने 19 फीसदी राजस्व वृद्धि दर्ज की है। HUL ने कहा कि फैब्रिक वॉश और हाउसहोल्ड केयर दोनों में डबल डिजिट ग्रोथ हुई है।

पिछली तिमाही के दौरान, कंपनी ने मिलेट्स चॉकलेट, हॉर्लिक्स और आइसक्रीम में नए फ्लेवर, नमकीन कारमेल ब्राउनी, हेज़लनट चॉकलेट और आइस कैंडीज लॉन्च किए गए।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Apr 27, 2023