Budget 2024 Live Updates In Hindi: पिछले बजट से इस बजट तक इन शेयरों ने पैसा किया डबल, देखिए कौन-कौन से हैं स्टॉक्स?

1 फरवरी को हर साल बजट पेश किया जाता है। लेकिन इस बार अंतरिम बजट पेश होगा। जी हां, जिस साल लोकसभा चुनाव होने होते हैं उस साल केंद्र सरकार पूरे वित्त वर्ष की बजाय कुछ महीनों तक के लिए ही बजट पेश करती है। चुनाव खत्म होने के बाद नई सरकार पूर्ण बजट (Full Budget) पेश करती है।आम बजट हो या अंतरिम बजट, दोनों ही बजट (Budget) में सरकारी खर्चों के लिए संसद से मंजूरी ली जाती है। अब आपको बताते हैं कि पिछले बजट 1 फरवरी 2023 से अब तक यानि 31 जनवरी 2024 तक कौन से शेयरों ने पैसा डबल किया है।

बाजार में जबरदस्त तेजी रही

निफ्टी में 23% की तेजी आई है> सेंसेक्स में 20%, मिडकैप में 60%, स्मॉलकैप 71%,निफ्टी बैंक ने 13% का रिटर्न दिया है। यल्टी ने 106%, PSE ने 102%, कैपिटल गुड्स ने 75%, PSU बैंक ने 61% और ऑटो ने 45% का रिटर्न दिया। हेल्थकेयर 42%, फॉर्मा 41%, मेटल 25%, IT 22%, निफ्टी प्राइवेट बैंक 13% का रिटर्न दिया।

निफ्टी के हीरो-अदाणी पोर्ट 103%, बजाज ऑटो 97%,टाटा मोटर्स 94%, NTPC 89%, कोल इंडिया 80%, ONGC 78%, L&T 74%, हीरो मोटोकॉर्प 72%, टाइटन 63%, पावर ग्रिड 60%

बजट से बजट: छोटो का बड़ा कारनामा

सुजलॉन एनर्जी 398%

अपार इंडस्ट्रीज 347%

BSE 333%

JBM ऑटो 263%

कोचीन शिपयार्ड 263%

NBCC 263%

HUDCO 262%

कल्याण ज्वैलर्स 243%

NLC इंडिया 234%

बजट से बजट: रेल की बुलेट रफ्तार-IRFC 435%

RVNL 308%

IRCON 306%

रेलटेल 255%

RITES 107%

IRCTC 56%

बजट से बजट तक: डिफेंस शेयर-कोचीन शिपयार्ड 264%

BHEL 212%

मझगांव डॉक 200%

HAL 146%

BEML 130%

BEL 113%

BDL 88%

बजट से बजट तक: पावरफुल शेयर-REC 324%

PFC 309%

SJVN 282%

NHPC 108%

NTPC 89%

NMDC 81%

कोल इंडिया 80%