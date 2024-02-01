Budget 2024 Live Updates in Hindi: इस बजट में महिलाओं के लिए ये होगा ऐलान?

अंतरिम बजट का बड़ा फोकस महिला किसानों पर हो सकता है। महिला किसानों की सम्मान निधि दोगुनी हो सकती है इसके साथ-साथ उनको कर्ज भी दूसरों के मुकाबले एक परसेंट सस्ती दरों पर मिलेगा। इस साल अंतरिम बजट में किसानों पर होगा फोक्स- पुरुषों किसानों को हर साल 9000 रुपये मिल सकते हैं।फिलहाल सरकार इस योजना के तहत किसानों के बैंक अकाउंट में हर साल 6000 रुपये ट्रांसफर करती है। इस तरह अन्नदाताओं को अब 3000 रुपये का अतिरिक्त लाभ हो सकता है।

advertisement

Also Read: Budget 2024 Live Updates in Hindi: आज सुबह 11 बजे लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करेंगी Nirmala Sitharaman, यहां देखें लाइव

सम्मान निधि

इसके अलावा महिला किसानों के लिए रकम 12 हजार रुपये हो सकती है। सम्मान निधि बढ़ने से सरकार का खर्च नहीं बढ़ेगा। महिला किसान सश्क्तिकरण पर जोर रहेगा। किसानों की इनकम डबल करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार समय- समय पर उनके लिए घोषणाएं करती रहती है।पहले इस स्कीम के तहत सिर्फ 2 हेक्टेयर की जमीन वाले किसानों को ही लाया गया था, लेकिन बाद में सरकार ने इस स्कीम को सभी किसानों के लिए लागू कर दिया। सरकार महिला किसानों को मान्यता देगी।महिला किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने में प्राथमिकता रहेगी। महिला किसानों को दूसरों के मुकाबले एक परसेंट सस्ता कर्ज मिलेगा। किसानों के लिए सस्ती दरों पर जीवन बीमा की स्कीम भी संभव है। एग्री वेस्ट के निपटारे के लिए प्राथमिकिता से कर्ज पराली प्रबंधन के लिए विशेष इंसेंटिव मिल सकता है। किसानों को 13वीं किस्त का इंतजार-स्कीम के तहत सरकार की ओर से अब तक 12 किस्तें जारी हो चुकी हैं। अब किसानों को 13वीं किस्त (PM Kisan 13th Installment) का बेसब्री से इंतजार है। उल्लेखनीय है कि इस सरकारी योजना का फायदा उठाने के लिए किसानों के लिए केवाईसी अनिवार्य है।