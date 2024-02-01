scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsअर्थव्यवस्थाBudget 2024 Live Updates in Hindi: आज सुबह 11 बजे लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करेंगी Nirmala Sitharaman, यहां देखें लाइव

Budget 2024 Live Updates in Hindi: आज सुबह 11 बजे लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करेंगी Nirmala Sitharaman, यहां देखें लाइव

Interim Budget highlights: बता दें कि बजट से एक दिन पहले यानी 31 जनवरी 2024 को संसद में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ। देश की वित्त मंत्री के तौर पर ये निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का लगातार छठा बजट पेश करेंगी।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Feb 1, 2024 08:23 IST
Budget 2024 live updates in hindi केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण
Budget 2024 live updates in hindi केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) आज, 1 फरवरी को संसद में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट (Interim Budget) पेश करेंगी। आज (गुरुवार) सुबह 11 बजे से बजट भाषण शुरू हो जाएगा। बजट को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस साल अंतरिम बजट कई मायनों में अहम है। दरअसल, इस साल लोकसभा चुनाव होने हैं। इसलिए यह पूर्ण बजट नहीं होगा। ऐसे में सभी की नजरें टिकी हैं कि निर्मला सीतारमण के पिटारे से आम जनता को क्या राहत मिलेगी। अगर आप भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण (Budget Speech) को लाइव देखना और सुनना चाहते हैं, तो लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। 

advertisement

Also Read: Budget 2024 : बजट से पहले PM Modi ने क्यूं लिया भगवान राम का नाम?

Budget Speech

इसके अलावा  बजट भाषण को बिजनेस टुडे टेलीविजन के यूट्यूब चैनल पर भी लाइव देखा जा सकता है।
वहीं, बजट 2024 का सीधा प्रसारण संसद के आधिकारिक चैनल Sansad TV और राष्ट्रीय टीवी चैनल दूरदर्शन पर भी किया गया। वित्त मंत्रालय के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल https://twitter.com/FinMinIndia पर भी बजट लाइव देखा जा सकता है। Union Budget Mobile App के माध्यम से भी आप बजट से संबंधित सभी जानकारी ले सकते हैं। बता दें कि बजट से एक दिन पहले यानी 31 जनवरी 2024 को संसद में राष्ट्रपति Droupadi Murmu का अभिभाषण हुआ। देश की वित्त मंत्री के तौर पर ये निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का लगातार छठा बजट पेश करेंगी। 

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Feb 1, 2024