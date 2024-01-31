Budget 2024 : बजट से पहले PM Modi ने क्यूं लिया भगवान राम का नाम?

बजट सत्र शुरू होने से पहले PM Modi ने देशवासियों को राम-राम कहा। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि 1 फरवरी को सरकार अंतरिम बजट पेश करेगी। उन्होंने कहा, 'आप तो जानते ही हैं कि जब चुनाव का समय निकट होता है तब आमतौर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है, हम भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपके सामने लेकर आएंगे। पीएम मोदी ने कहा, 'साथियों मुझे विश्वास है कि देश प्रगति की नई नई ऊंचाइयों को पार करते हुए आगे बढ़ रहा है। यह यात्रा जनता के आशीर्वाद से निरंतर बनी रहेगी। आप सभी को मेरा राम-राम।

9 फरवरी को समाप्त होगा बजट सत्र

इससे पहले मंगलवार को संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक में कहा कि सीतारमण जम्मू-कश्मीर के लिए भी बजट पेश करेंगी, जहां राष्ट्रपति शासन है। उन्होंने कहा कि 9 फरवरी को समाप्त होने वाले इस संक्षिप्त सत्र का मुख्य एजेंडा राष्ट्रपति का अभिभाषण। अंतरिम बजट की प्रस्तुति और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा तथा इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जवाब दिया जाना है। सर्वदलीय बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में हुई।