Budget 2024: कैसे और कहां देख सकते हैं बजट का लाइव भाषण? जानिए बजट को लेकर क्या है पूरा कार्यक्रम

इस समय सभी लोग 1 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं। ठीक 1 दिन बाद वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman देश का बजट करेंगी। बजट को लेकर देशभर में तैयारियां पूरी हो गई है। वैसे तो हमेशा ही देश के बजट से सभी की अलग-अलग उम्मीदें रहती है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव से पहले पेश होने वाला अंतरिम बजट काफी खास माना जा रहा है। अब अगर आपके मन में ये सवाल है कि आप बजट की लाइव स्पीच कब और कहां देख सकते हैं।

1 फरवरी को पेश होगा बजट

वित्त मंत्री 1 फरवरी को देश का बजट पेश करेंगी। इस बार सरकार अंतरिम बजट पेश करेगी।

कितने बजे पेश होगा बजट?

वित्त मंत्री सुबह 11 बजे से बजट भाषण पेश करना शुरू करती है। बजट स्पीच लगभग एक घंटे की होती है या इससे ज्यादा और कम भी हो सकती है।

कहां से लाइव देख सकते हैं बजट?

आप बजट को अपने घर बैठकर भी लाइव देख सकते हैं। आप दूरदर्शन, संसद टीवी, वित्त मंत्रालय के चैनल पर, PIB के ट्विटर हैंडिल पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी न्यूज चैनल पर बजट का लाइव प्रसारण देख सकते हैं।

नहीं पेश होगा इकोनॉमिक सर्वे

वैसे तो हमेशा ही बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है, लेकिन इस बार सरकार आर्थिक सर्वेक्षण पेश नहीं करेगी। दरअसल अंतरिम बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे नहीं पेश किया जाता है। चुनावी साल होने के चलते इस बार अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्रालय के मुताबिक इकोनॉमिक सर्वे आम चुनावों के बाद पेश होने वाले पूर्ण बजट के पहले जारी किया जाएगा।