Budget 2024: कौन है Nirmala Sitharaman के वो 9 महारथी, जिनके कंधों पर है Budget 2024 का दारोमदार !

Budget 2024 को लेकर सबकी निगाहे टिकी हुई है। मजह अब कुछ घंटो के बाद बजट पेश हो जायेगा। पर अब सबकी नजर वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman के उन 9 चेहरों पर है जिनके ऊपर बजट का सारा दारोमदार सौपा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अगले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए Interim Budget पेश करेंगी। वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण छठी बार बजट पेश करेंगी। इस बजट को पेश करने की जिम्मेदारी वरिष्ठ अधिकारी और इकोनॉमिस्टों के कंधों पर है, जिसकी कैप्टन निर्मला सीतारमण हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करने वाली सीतारमण के कंधों में देश के वित्त व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी है। उनकी खास टीम बजट 2024 तैयार कर रही है। उनकी टीम में नवरत्न हैं, जो बजट 2024 को तैयार कर रही हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार छठी बार बजट पेश करने वाली हैं। बजट तैयार करने वाली टीम की कैप्टन निर्मला सीतारमण हैं। बजट तैयार करने वाली उनकी टीम में अर्थशास्त्री से लेकर वित्त मंत्रालय के बड़े अधिकारी शामिल हैं। उनकी टीम में 9 चेहरे जो सबसे खास हैं उनके बारे में जानते हैं।

टीवी सोमनाथन

तमिलनाडु के IAS अधिकारी TV Somanathan वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के सबसे सीनियर सेक्रेटरी हैं। उनके पास फाइनेंस सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है। अप्रैल, 2015 से अगस्त, 2017 तक प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने वाले सोमनाथन पीएम मोदी के करीबी हैं। इकोनॉमिक्स में पीएचडी करने वाले सोमनाथन साल 2020 में वह केंद्रीय वित्त मंत्रालय में एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी बने थे। तब से वो बजट की टीम से जुड़े हैं।

अजय सेठ

कर्नाटक कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी Ajay Seth वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव हैं। उनके नेतृत्व में भारत के पहले सॉवरेन ग्रीन बांड जारी किया गया था। साल 2021 से वो वित्त मंत्रालय से जुड़े और बजट की टीम का हिस्सा बनें। जी20 के दौरान उनका नाम खूब चर्चा में रहा।

तुहिन कांता पांडे

निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव Tuhin Kanta Pandey बजट टीम के अहम हिस्सा हैं। ओडिशा कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी तुहिन कांता पांडे ने एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन और एलआईसी के आईपीओ में अहम भूमिका निभाई थी। उनके लिए यह पांचवां बजट है।

संजय मल्होत्रा

राजस्थान कैडर के 1990 बैच के अधिकारी Sanjay Malhotra वर्तमान में राजस्व सचिव हैं। वित्तीय सेवा विभाग के प्रमुख के तौर पर सेवा दे चुके संजय मल्होत्रा ​​के कंधों पर टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की जिम्मेदारी है। इसके अलावा उनके कंधों पर वित्त मंत्री सीतारमण के बजट भाषण के भाग बी का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी भी है। संजय मल्होत्रा आईएएस की परीक्षा में अपने बैच के टॉपर थे।

विवेक जोशी

Vivek Joshi बजट टीम के सबसे नए सदस्य हैं। साल 2022 से वो वित्तीय सेवा विभाग के सचिव के तौर पर अहम भूमिका निभा रहे हैं। हरियाणा कैडर के 1989 बैच के अधिकारी विवेक जोशी नवंबर, 2022 में वित्त विभाग से जुड़े हैं। वो भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना कमिश्नर रह चुके हैं।

वी अनंत नागेश्वरन

V Anantha Nageswaran भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर वो वित्त मंत्री के सबसे करीबी सलाहकारों में से एक हैं। वैश्विक उठापटक का भारतीय इकोनॉमी पर पड़ने वाले प्रभावों पर वो नजरें बनाए रखते हैं। आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए करने के बाद उन्होंने इसेनबर्ग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, यूमास एमहर्स्ट से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। जी20 के दौरान उनके काम की काफी सराहना हुई।

नितिन गुप्ता

भारतीय राजस्व सेवा में इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी Nitin Gupta केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या सीबीडीटी के चेयरमैन हैं। बजट बना रही टीम का वो अहम हिस्सा हैं। इनकम टैक्स, कारपोरेट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स से जुड़े प्रस्तावों को तैयार करने में मदद कर रहे हैं।

संजय कुमार अग्रवाल

भारतीय राजस्व सेवा में जीएसटी और कस्टम विभाग के अधिकारी संजय कुमार अग्रवाल सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडाइरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के चेयरमैन हैं। बजट में अप्रत्यक्ष टैक्स, कस्टम ड्यूटी में बदलाव और जीएसटी से जुड़े प्रस्तावों पर संजय कुमार अग्रवाल की अहम रोल रहेगा।

आशीष वछानी

तमिलनाडु कैडर में 1997 बैच के आईएसएस अधिकारी आशीष वछानी चीफ बजट ऑफिसर हैं। उन्हें वेटेरन अधिकारी माना जाता हैय़। उनके पास पॉलिसी फार्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन का लंबा अनुभव है। तमिलनाडु के रहने वाले आशीष इस साल बजट टीम का हिस्सा हैं।