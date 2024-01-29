Budget 2024: Budget से पहले वित मंत्री ने दिया ये इशारा ! इन 4 चीजों पर हो सकता है सरकार का फोकस ?

scorecardresearch
Newsअर्थव्यवस्थाBudget 2024: Budget से पहले वित मंत्री ने दिया ये इशारा ! इन 4 चीजों पर हो सकता है सरकार का फोकस ?

माना जा रहा है कि अंतरिम बजट में सरकार इन चार वर्गों पर फोकस कर सकती है। बजट में इन वर्गों को आर्थिक सहायता देने से लेकर युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण के जरिए रोजगार के नए अवसर पर सरकार का फोकस हो सकता है।

New Delhi ,UPDATED: Jan 29, 2024 12:46 IST
1 फरवरी को वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman छठी बार बजट पेश करने वाली है
1 फरवरी को वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman छठी बार बजट पेश करने वाली है। लोकसभा चुनाव से पहले वाले इस अंतरिम बजट में वित्त मंत्री का फोकस किन बातों पर होगा, इसके संकेत मिल गए हैं, बजट से कुछ दिन पहले वित्त मंत्री के बयान से संकेत मिल रहे हैं कि इस बार बजट में सरकार का फोकस किन बातों पर होगा। हिंदू कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री ने जो कहा, उसे बजट के प्रीव्यू के तौर पर देखा जा रहा है। कार्यक्रम में बोलते हुए वित्त मंत्री ने PM Modi के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि बिना किसी जाति, धर्म, समुदाय में भेदभाव किए हुए लोगों के विकास पर फोकस होगा।

सरकार का फोकस

उन्होंने कहा कि युवा, महिला, किसान और गरीबों के विकास की बात की। उन्होंने कहा कि युवा, महिला, वो जो हमें खाने की सुरक्षा देते हैं, हमारे किसान और वो गरीब के विकास पर सरकार का फोकस होगा। वित्त मंत्री के इस विचारों को बजट से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि अंतरिम बजट में सरकार इन चार वर्गों पर फोकस कर सकती है। बजट में इन वर्गों को आर्थिक सहायता देने से लेकर युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण के जरिए रोजगार के नए अवसर पर सरकार का फोकस हो सकता है।

Jan 29, 2024