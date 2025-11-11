ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक और BSNL की बड़ी साझेदारी, 5G इंटरनेट को लेकर हुई डील - 2 हफ्ते में 25% चढ़ा स्टॉक

Blue Cloud Softech Share: AI और साइबर सिक्योरिटी सर्विस देने वाली आईटी कंपनी, ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (Blue Cloud Softech Solutions Ltd) का शेयर आज भले ही सपाट स्तर पर ट्रेड कर रहा है लेकिन इसका स्टॉक सिर्फ 2 हफ्ते में 25 प्रतिशत चढ़ चुका है। सुबह 11:32 बजे तक शेयर बीएसई पर 0.03% या 0.01 रुपये चढ़कर 29.99 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

आज एक बार फिर से कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे BSNL के तमिलनाडु सर्कल द्वारा 5G FWA (5G Fixed Wireless Access) पार्टनर के रूप में शामिल किया गया है। इसके जरिए कंपनी 5G आधारित इंटरनेट लीज्ड लाइन (ILL) सर्विस प्रदान करेगी।

इस एम्पैनलमेंट के तहत ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक को BSNL के साथ मिलकर एंटरप्राइज और अन्य संस्थाओं को 5G नेटवर्क (5G FWA) पर इंटरनेट लीज्ड लाइन सेवाएं स्थापित करने और मेंटेन करने की जिम्मेदारी मिलेगी। यह साझेदारी 5 साल के लिए मान्य होगी, जिसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है।

इस साझेदारी का क्या मतलब है?

इस एम्पैनलमेंट के बाद Blue Cloud Softech Solutions Ltd BSNL तमिलनाडु सर्कल के साथ एक औपचारिक एग्रीमेंट साइन कर सकेगी। इसके आधार पर Blue Cloud Softech Solutions Limited की जिम्मेदारियों में:

5G RAN, Edge Core, रेडियो एक्सेस इक्विपमेंट और ग्राहक परिसर उपकरण (CPE) की डिजाइनिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस करना

5G FWA सेवाओं के प्रचार और मार्केटिंग की जिम्मेदारी निभाना

BSNL की जिम्मेदारियों में:

BSNL टावरों पर स्पेस, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर और बैकहॉल IP कनेक्टिविटी प्रदान करना

स्पेक्ट्रम और ILL बैंडविड्थ उपलब्ध कराना

सेवाएँ BSNL ब्रांड नाम से बेची जाएंगी

BSNL ग्राहकों से बिलिंग और भुगतान संग्रह करेगा

क्या होगा रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल?

दोनों कंपनियों के बीच जो रेवेन्यू शेयर किया जाएगा उसमें लगभग 70% हिस्सा Blue Cloud Softech Solutions Limited को और 30% BSNL को मिलेगा। यह रेश्यो बिजनेस वॉल्यूम के आधार पर तय होगा।

एम्पैनलमेंट की मुख्य बातें

इस एम्पैनलमेंट के बाद Blue Cloud अब एडवांस 5G टेक्नॉलॉजी का उपयोग करते हुए उच्च-स्तरीय इंटरनेट लीज्ड लाइन (ILL) सेवाएं आंध्र प्रदेश समेत देश के अन्य राज्यों में सरकारी विभागों और प्राइवेट कंपनियों को प्रदान कर सकेगी।

इस पहल से ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक को अपने सर्विस पोर्टफोलियो को और बढ़ाने का बड़ा मौका मिलेगा, जिसमें वह Edge Micro Data Center, Air Fiber (OTT और IPTV), AI-Healthcare, AIoT (Industry 4.0), AI आधारित एनालिटिक्स और स्मार्ट कनेक्टिविटी सेवाओं जैसी वैल्यू-ऐडेड सेवाएं भी पेश कर सकेगी।