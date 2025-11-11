Bartronics India Share: आईटी कंपनी, बारट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड (Bartronics India Ltd) के निवेशकों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल बीते सोमवार को बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग जारी करते हुए 2 बड़ी जानकारी है।

खबर लिखे जानें तक कंपनी का शेयर सुबह 11:11 बजे तक एनएसई पर 0.23% या 0.03 रुपये चढ़कर 12.80 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

कपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि आगामी शुक्रवार, 14 नवंबर 2025 को कंपनी के बोर्ड मेंबर्स की बैठक होगी जिसमें- सितंबर तिमाही (Q2FY26) के वित्तीय नतीजों और फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। कंपनी ने बताया कि कंपनी के लिए फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार डेट या इक्विटी या फिर दोनों के जरिए किया जा सकता है, जिसकी कुल राशि ₹300 करोड़ से अधिक नहीं होगी।

हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने दी बड़ी जिम्मेदारी

बारट्रॉनिक्स इंडिया को हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र से बड़ी जिम्मेदारी मिली थी। कंपनी ने बताया कि Bank of Maharashtra ने उसे अगले 5 सालों के लिए कॉर्पोरेट बिजनेस कॉरस्पोंडेंट (CBC) वेंडर के रूप में चुन लिया है।

फिलहाल, Bank of Maharashtra के तहत Bartronics की CBC सर्विस 1,800 गांवों में उपलब्ध हैं, जो 15 मिलियन से अधिक लोगों को सुरक्षित और ISO-मानक प्रक्रियाओं के जरिए सेवाएं देती हैं।

नई व्यवस्था के तहत Bartronics अगले 6-9 महीनों में अपने नेटवर्क को 1,800 से बढ़ाकर 3,000 बैंकिंग टचपॉइंट्स करने की योजना बना रही है। इसका मुख्य फोकस महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक होगा। इस विस्तार से 1,200 नए Customer Service Points (CSPs) खुलेंगे और अगले पांच सालों में लगभग ₹50 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व आने की उम्मीद है।

साथ ही, यह 1,200 स्थानीय CSP एजेंटों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सपोर्ट और उद्यमिता मजबूत होगी।

इस पहल के जरिए Bartronics, Bank of Maharashtra के फाइनेंशियल इनक्लूजन और ग्राहक संपर्क कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाएगी। इसमें बैंक अकाउंट खोलना, जमा-निकासी, फंड ट्रांसफर, रेमिटेंस, माइक्रोइंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन और वित्तीय साक्षरता जैसी सेवाएं शामिल हैं।