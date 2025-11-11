सोलर प्रोजेक्ट के लिए इस इंफ्रा कंपनी ने साइन किया बड़ा MoU, 2 साल में शेयर दे चुका है 780% का रिटर्न

Stock in Focus: रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाने वाली स्मॉल कैप इंफ्रा कंपनी, आरडीबी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर लिमिटेड (RDB Infrastructure And Power Ltd) ने सोमवार को बाजार बंद होने के बाद निवेशकों को बड़ी जानकारी दी है जिसके बाद से शेयर रडार पर है।

खबर लिखे जानें तक शेयर सुबह 10:53 बजे तक 0.06% या 0.03 रुपये गिरकर 53.80 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कंपनी ने दी बड़ी जानकारी

कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसने NRG Renewable Resources Private Limited के साथ एक MoU साइन किया है। इस समझौते के तहत नागपुर, महाराष्ट्र के पास 6 स्थानों पर 51 MW (AC) / 65 MW (DC) क्षमता वाले सोलर पावर प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जाएंगे।

इस प्रोजेक्ट का कुल EPC कॉन्ट्रैक्ट मूल्य ₹277 करोड़ तय हुआ है। कंपनी ने बताया कि एडवांस पेमेंट मिलने के 7 दिनों के अंदर काम शुरू कर दिया जाएगा।

2 साल में 780% से ज्यादा का रिटर्न

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर बीते 1 हफ्ते में 2 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 12 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 6 महीने में शेयर 1 प्रतिश टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 6 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में 781 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 1314 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 4013 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

RDB Infrastructure के बारे में

RDB Infrastructure and Power Ltd एक भारतीय कंपनी है जो इन्फ्रास्ट्रक्चर और पावर सेक्टर में काम करती है। कंपनी मुख्य रूप से ऊर्जा उत्पादन, सिविल निर्माण, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में सक्रिय है। इसका उद्देश्य स्थायी और कुशल ऊर्जा समाधान प्रदान करना है, साथ ही देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना भी है।