5 साल में किया करोड़पति, अब गिरने वाला है ये शेयर? एक्सपर्ट्स ने दी चेतावनी

Artemis Medicare Services ने निवेशकों को पांच साल में छप्परफाड़ रिटर्न दिया था। अब इस शेयर पर ब्रोकरेज ने अलर्ट जारी किया है। ब्रोकरेज ने स्टॉक की रेटिंग के साथ टारगेट प्राइस को भी घटा दिया है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 16, 2025 10:54 IST
Artemis Medicare Services operates multi-specialty hospitals providing advanced medical care across various specialties.

Artemis Medicare Services Ltd ने पिछले 5 साल में जबरदस्त रिटर्न दिया है। इसने अपने निवेशकों को करीब 1,550% तक का रिटर्न दिया। लेकिन अब इस शेयर पर एक्सपर्ट्स थोड़ा अलर्ट कर रहे हैं।

आज कंपनी के शेयर (Artemis Medicare Services Share) 0.34 फीसदी की तेजी के साथ ₹250 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा है।

क्या है ब्रोकरेज की राय (Artemis Medicare Services Share Price Target)

ब्रोकरेज फर्म Ventura Securities ने इस स्टॉक को “बेचने (Sell)” की सलाह दी है। Ventura ने कहा कि स्टॉक का परफॉर्मेंस कमजोर रहेगा और इसका सही दाम 208 रुपये होना चाहिए, जो अब के भाव से 16% कम है।

वहीं दूसरी ब्रोकरेज कंपनी Anand Rathi ने भी इसका टारगेट प्राइस 500 रुपये से घटाकर 280 रुपये कर दिया है। हालांकि, आनंद राठी ने शेयर को ‘खरीदने (Buy)’ की सलाह दी है।  Anand Rathi का कहना है कि कंपनी की कमाई उम्मीद से कम हो रही है। इसलिए उन्होंने FY26 और FY27 के टारगेट में कटौती की है। 

कंपनी का बड़ा प्लान

Artemis कंपनी आने वाले 3-5 साल में अपने अस्पतालों में बेड की संख्या 800 से बढ़ाकर 2,000 करने जा रही है। इसके लिए कंपनी को 300 करोड़ रुपये का फंड मिला है। इसके अलावा कंपनी नई ब्रांच खोलने, पुराने अस्पताल बढ़ाने और दूसरे शहरों में एक्सपेंशन की तैयारी कर रही है।

कंपनी की 90% कमाई गुरुग्राम वाले अस्पताल से हो रही है। इस बार कंपनी की कमाई में हल्की बढ़त हुई है।  स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी की इनकम में 3% की बढ़त हुई, लेकिन मुनाफा घटकर 358 करोड़ रुपये रह गया है। नए लोगों को नौकरी पर रखना और खर्चा बढ़ने के कारण कंपनी के मुनाफे में गिरावट आई है।

रायपुर वाला अस्पताल देगा घाटा?

कंपनी का नया अस्पताल रायपुर में खोला जा रहा है, जो 2026 की तीसरी तिमाही में शुरू होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह अस्पताल शुरू के 3 साल तक घाटे में चल सकता है। इससे कंपनी को हर साल करोड़ों रुपये का नुकसान हो सकता है।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (Artemis Medicare Services Share Performance)

अगर शेयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक महीने में स्टॉक 11 फीसदी की गिरावट आई है। वहीं, बीचे 6 महीने में स्टॉक ने 10.73 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। हालांकि, सालभर में शेयर ने 33 फीसदी का रिटर्न दिया। वहीं, पांच साल में 1,562 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
