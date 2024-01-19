अगले हफ्ते आएगा Brisk Technovision Limited का IPO, कितना है GMP?

IPO में दिलचस्पी रखने वाले निवेशकों के लिए एक और मौका आ रहा है। Brisk Technovision Limited का IPO आने जा रहा है। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कंपनी ने अपने DRHP में कहा है कि जिस बिजनेस में कंपनी है, ऐसी कोई भी दूसरी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं है। वो एक लौती कंपनी है, जो इस बिजनेस मॉडल के साथ लिस्ट होने जा रही है। तो इस IPO से जुड़ी तमाम जानकारियां आपके सामने रखते हैं।

बिजनेस मॉडल

सबसे पहले इसके बिजनेस मॉडल की बात करते हैं। Brisk Technovision Limited मार्च 2007 में लॉन्च हुई थी। भारत में कॉरपोरेट क्लाइंट्स को इनफोर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन देने में स्पेशलाइस्ड है कंपनी। कंपनी का मेन फोकस थर्ड पार्टी प्रोड्क्ट्स को ऑफर करना है जैसे हार्डवेयर की बात करें तो डेस्कटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप शामिल है। इसके साथ ही थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर सर्विसेस भी भारतीय कॉरपोरेट कस्टमर्स को ये कंपनी देती है। इसके साथ ही कंपनी दूसरी सर्विसेज जिसमें डिजाइन, सप्लाई और डाटा सेंटर का इंस्टॉलेशन, एंटरप्राइस नेटवर्किंग मैनेजमेंट, ई-मेल मैनेजमेंट, सिस्टम इंटिग्रेशन शामिल है। आपको ये भी बता दें कि कंपनी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट यानि AMC की भी सुविधा देती है। किस पर देती है? हार्डवेयर, सिस्टम मेंटेनेंस, मॉनिटीरिंग और मैनेजेड सर्विस पर AMC की सर्विस देती है। ज्यादातर इस कंपनी का बिजनेस महाराष्ट्र में है। पिछले 3 वित्त वर्षों से कंपनी का फोकस लगातार ज्यादा से ज्यादा सर्विस ऑफर करना है।

कब आ रहा है IPO?

बिजनेस मॉडल आपने समझ लिया। अब समझिए कब आ रहा है इसका IPO? तो आपको बता दें कि 22 जनवरी 2024 यानी सोमवार को खुलेगा और इसमें निवेशक बुधवार यानी 24 जनवरी तक बोली लगा सकते हैं। 25 जनवरी को शेयरों का बेसिक अलॉटमेंट हो जाएगा और 29 जनवरी को शेयर्स आपके डिमेट आकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। अब इसकी लिस्टिंग कब होगी तो ये भी जान लेते हैं। जानकारी के मुताबिक 30 जनवरी को Brisk Technovision की लिस्टिंग BSE और NSE में हो जाएगी।

प्राइस बैंड

अब बात करते हैं प्राइस बैंड की। Brisk Technovision Limited का IPO 12.48 करोड़ रुपये का है। इसके लिए कंपनी ने प्राइस बैंड 156 रुपये प्रति शेयर तय किया है। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपए प्रति शेयर तय की गई है और ये 15.6 गुना है इश्यू प्राइस के। अब सवाल उठता है कि रिटेल निवेशकों के लिए एक लॉट कितने शेयरों का होगा? तो एक लॉट 800 शेयरों का होगा और इसके लिए 1 लाख 24 हजार रुपए खर्च करने होंगे। हालांकि नंबर न आने पर पैसे रिफंड हो जाएंगे। अधिकतम रिटेल निवेशक 1 ही लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये ये SME IPO है। Brisk Technovision Limited के IPO के लिए Sun Capital Advisory Services बुक लीड मैनेजर हैं और Kfin Techonologies Limited रजिस्ट्रार है। कंपनी के प्रमोटर्स शंकरनारायणन रामासुब्रमण्यन और गणपति चितरंजन है। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी की बात की जाए तो प्री इश्यू 99.99% है और पोस्ट इश्यू पर हिस्सेदारी घटकर 50.99% हो जाएगी ।

कंपनी के फाइनेंशियल्स

अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। चालू वित्त वर्ष और पिछले वित्त वर्ष की तुलना करें तो रेवेन्यू में 16.64%की गिरावट दर्ज की गई है। मार्च 2022 में ये रेवेन्यू 22 करोड़ था जो मार्च 2023 में घटकर 18.40 करोड़ हो गया है। वहीं प्रॉफिट ऑफ्टर टैक्स की बात की जाए तो उसमें 81.58% का उछाल देखने को मिला है। कंपनी के एसेट्स में भी लगातार सुधार हो रहा है। 31 मार्च 2021 को कंपनी के एसेट्स 56 करोड़ थे और 31 मार्च 2023 तक ये बढ़कर 67 करोड़ हो गए हैं। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 41.56% है। डेट टू इक्विटी 0.03 है। Return on capital employed 54.71% है।