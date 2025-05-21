अगर आप शेयर बाजार (Stock Market) में निवेश करते हैं तो आपके लिए यह हफ्ता काफी दिलचस्प रहने वाला है। दरअसल इस हफ्ते दो नए IPO मार्केट में आ चुके हैं। एक बोराना वीव्स लिमिटेड (Borana Weaves IPO 2025) और दूसरा बेलराइज इंडस्ट्रीज (Belrise Industries IPO) है। यह दोनों कंपनियां अलग-अलग सेक्टर से हैं। आइए जानते हैं किस कंपनी में पैसा लगाना निवेशकों के लिए फायदे का सौदा हो सकता है।

Borana Weaves IPO

बोराना वीव्स लिमिटेड एक टेक्सटाइल कंपनी है। इसका IPO 20 मई को खुला और 22 मई तक खुला रहेगा। कंपनी 67 लाख शेयर बेचकर करीब ₹145 करोड़ जुटाना चाहती है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड ₹205 से ₹216 रखा गया है। पहले ही दिन यह IPO बहुत ज्यादा सब्सक्राइब हुआ।

इस आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर्स ने दिलचस्पी दिखाई है। अगर कोई निवेशक आईपीओ का 1 लॉट लेना चाहता है तो उसे लगभग ₹14,900 का निवेश करना होगा।

क्या Borana Weaves में पैसा लगाना सही रहेगा?

बजाज ब्रोकिंग का कहना है कि कंपनी की कमाई और मुनाफा अच्छा बढ़ रहा है। इस हिसाब से शेयर की कीमत भी ठीक है। ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम ₹52 चल रहा है, यानी लिस्टिंग पर शेयर ₹268 तक जा सकता है। इसका मतलब कि स्टॉक की लिस्टिंग करीब 24% प्रीमियम के साथ होने की उम्मीद है।

Belrise Industries IPO

बेलराइज इंडस्ट्रीज एक ऑटो पार्ट्स बनाने वाली बड़ी कंपनी है। इसका IPO 21 मई को खुला है और 23 मई को बंद होगा। कंपनी 2,150 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है और इसके शेयर का प्राइस बैंड ₹85 से ₹90 रखा गया है।

इस आईपीओ में निवेशक को कम से कम 166 शेयरों के लिए अप्लाई करना होगा, जिसके लिए लगभग ₹14,940 का निवेश करना होगा।

क्या Belrise Industries IPO में लगाएं पैसे?

बजाज ब्रोकिंग ने इस IPO को भी 'सब्सक्राइब' करने की सलाह दी है। कंपनी का बिजनेस मजबूत है और ऑटो इंडस्ट्री में इसकी पकड़ अच्छी है।

गौर करने वाली बात यह है कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम ₹12 है। इसका मतलब कि लिस्टिंग पर शेयर ₹102 तक जा सकता है, जिससे निवेशक को लगभग 13% का फायदा मिल सकता है।

किस IPO में करें निवेश?

दोनों IPOs अच्छी कंपनियों के हैं और ब्रोकरेज फर्म्स ने इनमें निवेश की सलाह दी है। अगर निवेशक शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट देख रहे हैं तो Borana Weaves का GMP ज्यादा है। इस आईपीओ को निवेशकों से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। वहीं, Belrise Industries का साइज बड़ा है और यह लंबे समय के लिए एक भरोसेमंद निवेश हो सकता है।