BofA Securities अपग्रेड स्टॉक टू बाय के बाद पेटीएम 8% उछल गया

वन 97 कम्युनिकेशंस (Paytm) के शेयर BSE पर गुरुवार के इंट्राडे ट्रेड में 8% उछलकर 786 रुपये पर पहुंच गया। ब्रोकरेज फर्म बोफा सिक्योरिटीज ने फिनटेक प्रमुख को 'बाय' में अपग्रेड किया है और मजबूत रेवेन्यू और परिचालन के दम पर संशोधित लक्ष्य को 885 रुपये कर दिया है। BofA Securities ने एक रिपोर्ट में कहा, "हम Paytm को SME मर्चेंट को बेहतर स्थिति में देख रहे हैं, जहां साउंडबॉक्स के जरिए सब्सक्रिप्शन मॉडल मर्चेंट स्टिकनेस में सुधार कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि BNPL/मर्चेंट लेंडिंग में पेटीएम की धीमी गति से जारी रहेगी। वित्त वर्ष 2023-26 से 34% राजस्व CAGR की ओर बढ़ रहा है।

हम देखते हैं कि पेटीएम के मार्जिन में सुधार हुआ है, जिसमें साउंडबॉक्स और लैंडिंग सबसे बड़ी वजह है। हम अनुमान लगाते हैं कि वित्त वर्ष 2023 में एडजस्टेड EBITDA मार्जिन वित्त वर्ष 2026 तक -2% से बढ़कर 8% हो जाएगा। हमें लगता है कि ऑपरेशनल लेवरेज के जरिए रेवेन्यू हैरान करने वाला हो सकता है। सुबह 10.01 बजे, शेयर पिछले दिन के बंद भाव 727 रुपये के मुकाबले 7.4% बढ़कर 781 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। साल-दर-साल आधार पर, स्टॉक 47% से ज्यादा बढ़ गया है, जबकि पिछले 6 महीनों में ये लगभग 54% बढ़ गया है। इस बीच, 439 रुपये के 52-सप्ताह के निचले स्तर से, स्टॉक 78% ऊपर है।ब्रोकरेज ने आगे कहा कि पेटीएम सीमित प्रतिस्पर्धा के साथ स्विट स्पॉट पर है। "पिछले 6 महीनों में, ज्यादातर फिनटेक फंडिंग की मार झेल रहे हैं। RBI की सख्ती और घटते डिस्काउंट के चलते स्टार्टअप्स को इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।लिस्टेड स्थान में, हम पेटीएम को UPI अपटेक और संभावित ONDC ट्रैक्शन से लाभार्थियों में से एक मानते हैं। इससे पहले जून के पहले सप्ताह में, पेटीएम ने तिमाही-दर-तारीख के लिए अपने औसत मासिक लेनदेन उपयोगकर्ताओं में 9.2 करोड़ पर 24% साल-दर-साल छलांग लगाई। अप्रैल और मई महीनों में MTU का औसत निकाला गया है।

पेटीएम ने मई में अपने प्लेटफॉर्म के जरिए से 5,502 करोड़ रुपये (666 मिलियन डॉलर) के कर्ज बांटे हैं। कंपनी ने तिमाही दर तिमाही के आधार पर 9,618 करोड़ रुपये (1.2 बिलियन डॉलर) के वैल्यू के लोन बांटकर में 169% की ग्रोथ दर्ज की है।एक्सचेंजों को फाइल करने वाली एक कंपनी ने कहा कि इस अवधि के दौरान उसने 85 लाख लोन बांटे हैं, कंपनी ने कहा कि पोस्टपेड और पर्सनल लोन में ग्रोथ के रुझान के कारण ये उछाल आया है। एक्सचेंज फाइलिंग में कहा गया है कि फर्म ने पेटीएम प्लेटफॉर्म के जरिए कर्ज वितरण के लिए बड़े NBFC और बैंकों के साथ साझेदारी की है। वर्तमान में इसके 7 उधार देने वाले भागीदार हैं और वित्त वर्ष 2024 में 3-4 भागीदारों को शामिल करने की योजना है। Q4 FY23 में, पेटीएम पैरेंट वन 97 कम्युनिकेशंस ने अपने घाटे को काफी कम कर दिया है। कंपनी का कंसोलिडेटिड शुद्ध घाटा एक साल पहले के 761 करोड़ रुपये और एक तिमाही पहले के 392 करोड़ रुपये से घटकर 168 करोड़ रुपये रह गया। ऑपरेशन से इसका कंसो रेवेन्यू लगभग 52% YoY बढ़कर 2,335 करोड़ रुपये हो गया। ट्रेंडलाइन डेटा के मुताबिक, स्टॉक का औसत लक्ष्य मूल्य 966 रुपये है, जो मौजूदा बाजार कीमतों से 23% की ऊपर की क्षमता को दिखाता है। पेटीएम के लिए 12 विश्लेषकों की आम सहमति के साथ BUY की सिफारिश की है। तकनीकी रूप से, स्टॉक का दिन RSI (14) 62.3 पर है। ट्रेंडलाइन डेटा ने दिखाया कि 30 से नीचे के RSI को ओवरसोल्ड माना जाता है और 70 से ऊपर खरीदा जाता है। MACD 12.1 पर है, जो इसकी सेंटर लाइन के ऊपर है, लेकिन सिग्नल लाइन के नीचे है।

